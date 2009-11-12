Бросить курить поможет... баклажан

Немецкие ученые пришли к выводу, что справиться с никотиновой зависимостью курильщиком поможет баклажан. Это возможно благодаря содержанию в овоще никотиновой кислоты - витамина РР, который придает овощу горечь, пишет MyJane.

По мнению врачей, той небольшой концентрации никотина, которая есть в баклажане, достаточно, чтобы минимизировать дискомфорт у курильщика, вызванный отказом от сигарет.

Таким образом, ежедневное потребление в пищу баклажана заменит никотиновый пластырь, который также призван устранять «ломку».

В то же время баклажаны не способны принести вреда организму, поскольку 10 г продукта содержит всего 1 микрограмм (мкг) никотина (сигарета содержит от 1000 мкг никотина).

По данным ВОЗ, от причин, непосредственно связанных с табакокурением, в мире ежегодно умирает около 5 млн человек. Одна треть всех случаев смерти от раковых заболеваний связана с курением. Общие экономические потери, связанные с табакокурением, составляют не менее $200 млрд в год.

Распространение табакокурения в России - одно из самых высоких в мире. 42% всех случаев преждевременной смерти мужчин в возрасте 35-69 лет связаны с курением. Ежегодно в России от причин, связанных с курением, преждевременно умирает более 260 тыс. человек.

rosbalt.ru