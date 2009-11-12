В Бразилии запретили солярии

В Бразилии официально запретили использование соляриев.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщило Национальное агентство санитарного надзора страны (Anvisa).

Декрет, вступивший в силу 11 ноября, запрещает использование, импорт, прокат и продажу оборудования для искусственного загара.

По данным ведомства, поводом для запрета послужили данные исследования, проведенного Международным агентством исследований рака (IARC) при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По словам ученых, у людей, применяющих искусственный загар до 35 лет, на 75% увеличивается риск развития меланомы - одной из самых опасных форм рака кожи.