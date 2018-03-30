Как полезно сочетать продукты?

Здоровое питание напоминает математику: вычитание жиров, подсчет калорий, деление порций. Но давайте вспомним о том, что правильное сочетание продуктов подчас гораздо важнее простого подсчета калорий и жиров.

«Смешивание всего двух разных видов питательных продуктов может привести к потрясающей разнице в питательных свойствах и добиться значительного выигрыша в оздоровительных и даже целебных свойствах нашего готового блюда».- Говорит Тара Гайдус (Tara Gidus), представитель Американской Ассоциации Здорового Питания.

Разброс результатов велик: от укрепления костей и улучшения зрения до оздоровления сердечнососудистой системы и укрепления иммунитета. Сегодня мы хотели бы представить вам 10 лучших парных сочетаний продуктов, которые прекрасно подойдут к завтраку, обеду, ужину, будут полезны при перекусах и незаменимы во время ланча.

Любые цельнозерновые хлопья + семечки подсолнуха для укрепления иммунитета

Добавьте полчашки семян подсолнуха к вашим обычным утренним хлопьям из цельного зерна. Это сочетание обеспечивает боле чем 100% вашей ежедневной потребности в альфа-токофероле, наиболее активной форме витамина Е. Как антиоксидант витамин Е защищает клетки от повреждений, вызываемых свободными радикалами и ведущих к возникновению сердечнососудистых заболеваний.

Яичница болтунья + красный болгарский перец для молодой и нежной кожи

Добавка всего 1-2 чашек сладкого красного перца обеспечит вас 100% дневной дозой витамина С. И это прекрасная новость для вашей кожи! Исследователи из Англии в течение нескольких лет наблюдали за двумя группами женщин. Исследования привели к удивительным результатам - у тех женщин, которые употребляли больше витамина С, кожа была гораздо менее склонна к сухости и появлению морщин.

Любой йогурт + ростки пшеницы для быстрого избавления от царапин и синяков

Всего четверть чашки ростков пшеницы содержит половину суточной нормы цинка, важнейшего минерала, который помогает скорейшему восстановлению клеток и способствует укреплению иммунитета. Даже небольшая нехватка цинка в организме может привести к ослаблению иммунитета и ухудшить ранозаживление.

Ваш привычный сэндвич + листья шпината для уменьшения риска куриной слепоты

Всего три небольших листика шпината, добавленных к вашему обычному бутерброду, удовлетворяют на 20% вашу дневную потребность в витамине А. Витамин А помогает нам видеть в условиях низкой освещенности, а также защищает наши глаза от возрастных изменений радужной оболочки, что может привести к потере зрения.

Овощной салат + консервированный лосось для улучшения работоспособности мозга и сердца

100 граммов консервированного лосося, добавленные в ваш овощной салат, содержат половину рекомендованной недельной нормы омега-3 жиров. Жирные кислоты, обнаруженные в консервированном лососе, помогают бороться с заболеваниями сердца и мозга, а также снижают риск заболевания раком, вызываемого диоксином, который обнаружен в мясной продукции.

Любые продукты, жареные во фритюре + кочанная капуста для здорового зрения

Полчашки рубленой капусты содержат по крайней мере 12 мг. лютеина и каротина, помогающего бороться с катарактой и возрастными изменениями глазного дна. Овощи же, обжаренные во фритюре, отлично помогают организму усваивать эти важные питательные вещества.

Сальса и турецкий горошек для снижения веса

Добавка турецкого горошка к любому легкому овощному блюду типа сальсы - это отличный способ сделать блюдо питательным без лишних калорий. А также поднять уровень потребляемого белка, который поможет вам чувствовать себя более сильной и активной.

Пудинг с низким содержанием жиров + обезжиренное сухое молоко для снижения предменструального синдрома

Добавка всего трети чашки обезжиренного сухого молока в ваш пудинг удовлетворяет на 40% вашу суточную потребность в кальции и витамине D. Исследования показали, что комбинация кальция и витамина D способствует снижению риска предменструального синдрома.

Зеленый чай + лимон для снижения риска раковых заболеваний

Зеленый чай сам по себе богат антиоксидантами, но ученые из Университета штата Индиана доказали, что добавка сока цитрусовых ведет к четырехкратному увеличению количества катехинов, помогающих укрепить иммунитет и борющихся с причиной возникновения раковых заболеваний.

Вода + несладкий клюквенный сок для борьбы с кариесом

Несладкий клюквенный сок предотвращает развитие стрептоков (Streptococcus mutans) - бактерий, ответственных за развитие кариеса. Также несладкий клюквенный сок предотвращает появление зубного налета и налета на языке. Разбавьте его водой, и он не будет таким кислым, сохранив все полезные свойства.

megahealth.ru