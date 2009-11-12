Просмотр телевизора развивает у маленьких детей агрессию

Малышам вредно смотреть телевизор – его просмотр подвергает детей риску агрессивного поведения, установили американские психологи. Ранняя детская агрессия не только негативно сказывается на психическом здоровье ребёнка, но и затрагивает поведенческие нормы, повышая вероятность совершения преступлений до совершеннолетия, насилия по отношению к окружающим и рецидива криминального опыта во взрослом возрасте.

К факторам, влияющим на детскую агрессию, относятся родительское воспитание, криминальная обстановка в районе, где проживает ребёнок, и воздействие средств массовой информации, говорят специалисты. После музыки, малыши в возрасте от нескольких месяцев до трёх лет больше всего подвергаются действию телевидения.

И на эту возрастную группу просмотр передач по ТВ плохо влияет, затрагивая детское познавательное и поведенческое развитие, считает группа американских экспертов, объединившая специалистов из Университета Олбани, Университета штата Нью-Йорк и школы общественного здравоохранения и тропической медицины при Тулейнском университете Луизианы /Tulane University/.

Педиатры проанализировали данные о свыше 3 тыс. детей, рождённых в 1998-2000 году в 20 крупных американских штатах, чтобы изучить ассоциацию воздействия телевидения на детское поведение. Родители малышей регулярно опрашивались, начиная с рождения ребёнка до достижения им трёхлетнего возраста. Другие факторы, влияющие на поведенческие нормы, также были рассмотрены, как и признаки агрессии у детей. Около 65% матерей сообщили, что их 3-летний ребёнок проводит у экрана телевизора более двух часов в день. Было доказано, что даже небольшое количество времени просмотра телевизионных программ отрицательно сказывается на поведении маленьких детей, приводя к развитию агрессии.

ami-tass.ru