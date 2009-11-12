Сладкая газировка разрушает сердце

Все мы уже сто раз слышали, что здоровое питание должно сопровождаться не газированными напитками с красителями, консервантами, ароматизаторами и прочей химией, а чистой питьевой водой или зелёным чаем. Вот только следуем ли мы этому правилу?

Возможно, результаты недавнего исследования американских учёных заставят любителей газировки подумать ещё раз, прежде чем класть бутылку с «шипучкой» в тележку супермаркета.

Сотрудники Гарвардской медицинской школы обнаружили связь между потреблением сладкой газированной воды и повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний у женщин. В изыскании участвовали 88 тыс. представительниц прекрасного пола в возрасте от 34 до 59 лет. Выяснилось, что дамы, регулярно выпивающие несколько порций газировки, на 35% чаще страдают от сердечных недугов.

Результаты оставались неизменными и после учёта других факторов риска, включая пассивный образ жизни, избыточный вес, курение, употребление большого количества алкоголя и жирной пищи. Кардиологи напоминают, что сладкая газировка не является здоровым выбором и её потребление должно быть сведено к минимуму.

Причём вредным для сердца питьём медики называют как колу с кофеином и сахаросодержащие газированные напитки, так и негазированные калорийные напитки и фруктовые соки, в состав которых входят подсластители, природные или искусственные ароматизаторы. Исследователи отмечают, что за последние 30 лет частота употребления таких напитков увеличилась более чем в два раза, особенно среди подростков и молодёжи.

Комментарий

Леонид Макаров, доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра синкопальных состояний и сердечных аритмий Федерального медико-биологического агентства на базе детской клинической больницы № 38:

- Подобные напитки, без всякого сомнения, вредны не только для женского, но и в равной степени для мужского здоровья. Высокий уровень легкоусвояемых углеводов наносит мощный энергический удар по многим системам и органам человеческого организма, и прежде всего по поджелудочной железе, способствуя развитию сахарного диабета - главной неинфекционной эпидемии нашего времени. У современного человека нет необходимости в столь мощном энергетическом допинге. В результате несожжённые калории откладываются в виде жира, формирую триаду так называемого метаболического синдрома - высокое артериальное давление, ожирение, сахарный диабет.

versia.ru