Усиленные занятия спортом мешают забеременеть

Как выяснили ученые из Норвежского института науки и технологии, шансы женщин, усиленно занимающихся спортом стать матерью в три раза ниже, чем у тех, кто не усердствует в спортзале.

Тем не менее, исследователи отметили, что польза от умеренных занятий спортом для женского здоровья определено существует.

По мнению ученых, при активных постоянных тренировках у женщин «истощается та энергия, которая необходима для того, чтобы успешно забеременеть», передает Газета.Ru.

В испытаниях приняли участие 3 тысячи женщин, на протяжение ряда лет ученые наблюдали за ним и сделали вывод, что риск бесплодия особенно высок у женщин либо занимавшихся спортом каждый день, либо тренировавшихся до изнеможения.

focus.ua