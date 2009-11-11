С начала эпидемии гриппа проверили около 200 участников фармрынка

С начала обострения эпидемии гриппа органы Антимонопольного комитета завершили в Украине около 200 проверок участников фармацевтического рынка – тех субъектов, которые фактически диктуют цены на лекарства и медицинские средства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМКУ, по словам и.о. председателя комитета Александра МЕЛЬНИЧЕНКО, идет речь, прежде всего, об оптовиках и крупных аптечных сетях, которые занимаются розничной торговлей, и ценовое поведение которых сегодня расследуется.

АМКУ продолжает проверки 5 крупнейших оптовых поставщиков и 7 крупнейших производителей медикаментов. Больше всего дел расследуется в Киеве и Киевской области – 9, в Волынской области – 8, в Ривненской – 6.

В сообщении отмечается, что подавляющее большинство субъектов ведения хозяйства фармацевтического рынка, в отношении которых Антимонопольный комитет расследует дела по фактам необоснованного повышения цен на «антигрипповые» лекарства и медицинские средства, являются крупными торговыми сетями, которые насчитывают десятки и даже сотни аптек. В частности, в Луганской области начато рассмотрение дела в отношении одного фармацевтического предприятия, которое владеет 306 аптеками, что составляет 40% общего количества аптек в регионе.

В Днепропетровской области АМКУ расследует дела в отношении двух субъектов ведения хозяйства, в собственности которых находятся 40 аптек.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО заметил, что эти предприятия являются аптечными сетями с почти наименьшим количеством торговых мест среди других сетей, в действиях которых выявлены признаки нарушения. Он отметил, что значительное количество фармацевтических предприятий, с которыми сегодня работают органы АМКУ в рамках рассмотрения дел, имеют разветвленную сеть аптек в разных регионах. Крупнейшие оптовые и розничные субъекты ведения хозяйства и формируют общую ценовую политику на рынке.