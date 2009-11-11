В Сумской области - первый случай смерти от гриппа

Сегодня в Сумской областной инфекционной больнице от гриппа умерла 29-летняя женщина, жительница Сумского района.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил главный эпидемиолог Управления здоровья Сумской облгосадминистрации Владимир БУТЕНКО.

По его словам, с начала эпидемии в Сумской области это первый случай смерти от гриппа.

Как сказал В.БУТЕНКО, у медиков пока нет лабораторных подтверждений того, какой именно вирус гриппа поразил больную. Известно, что женщина заболела 2 ноября, сначала лечилась в домашних условиях, и только через неделю с резким ухудшением самочувствия была доставлена в больницу.

Лаборатория областной санэпидстанции занимается исследованием материалов умершей.

За истекшие сутки (10 ноября) гриппом и ОРВИ в Сумской области заболели 414 человек, из которых 303 взрослых, 11 детей в возрасте до 18 лет и три беременных женщины. В Сумах гриппом и ОРВИ за последние сутки заболели 211 человек.

По состоянию на 11 ноября с начала эпидемии в Сумской области зарегистрировано 23 тысячи 855 случаев заболевания сезонным гриппом и ОРВИ, из которых 8 тысяч 850 случаев - в областном центре.