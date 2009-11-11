В Швеции ребенок впал в кому от вакцины против гриппа A/H1N1
Последствия вакцинации
В прошлую среду Кевину сделали прививку против свиного гриппа. Два дня спустя он впал в кому.
- Я была совершенно уверена, что он мертв, рассказывает мама мальчика Миа Бролин.
Кевин сидел с отцом в одном из кафе в центре Уппландс Вэсбю к северу от Стокгольма в пятницу, во второй половине дня.
Неожиданно Кевина затрясло. Тело изогнулось назад в судорогах, а его глаза закатились так, что остались видны лишь белки.
Родители Кевина в разводе, однако мама была не далеко и знакомые бросились за ней: "Миа, беги скорее, Кевину плохо!".
"Побелел как полотно"Перед кафе собрались люди.
- У него были совершенно белые губы. Я никогда не видела человека с тaкими белыми губами. Я подняла на руки бездыханного сына. Моей единственной мыслью было: "Он мертв. Его больше нет", - рассказывает Миа Бролин.
Ребенок не дышал.
На счастье поблизости оказались две медсестры, которые посоветовали маме сделать ребенку искусственное дыхание. У Миа, которая находилась на последнем месяце беременности, от попытки реанимации сына начались схватки.
- Я попыталась дать ему воздух пока люди вокруг вызывали скорую помощь. У меня пропало чувство реальности. Но через некоторое время его губы порозовели. Он открыл глаза.
Страх иглыДома на кухне сидит Миа со своим другом Деннисом и папой Кевина.
- Нас все еще трясет, говорит Деннис, которому удалось добраться до кафе с работы раньше скорой помощи.
По дороге в больницу Кевин больше всего боялся одного:
- Мама, я не хочу больше уколов.
Сразу по прибытии в детскую больницу Астрид Линдгрен в Сольна мальчик был осмотрен двумя врачами.
- Они сказали: "Это связано с вакциной. Это единственное объяснение, которое мы можем найти", говорит Деннис Карлссон.
Могло произойти ранееВрачи также заявили, что Кевин не является каким-то особенным ребенком:
- Он уже второй за сегодня. Первый ребенок был так же доставлен в связи с вакцинацией.
Однако профессор Ян Лилиемарк из Управления лекарств ничего не слышал о случае с Кевином. Но он надеется узнать больше в скором времени:
- Скорее всего, информация о происшедшем поступит к нам в понедельник.
Слышали ли Вы о чем-то подобном?
- Нет. Ребенок может оказаться в коме по различным причинам. Это может быть связано с вакцинацией, а может также и с чем-то другим. Это покажет исследование.
Миа и Денниса уговорили сделать прививку ребенку в районной детской поликлинике.
- Мы не знали, что нечто подобное может случиться, говорит Миа Бролин.
"Хочу, чтобы люди знали"Мать объясняет, почему они решили рассказать об этом случае.
- Несмотря на то, что происшедшее с моим сыном является исключительным случаем, мы хотели бы, чтобы люди знали, что это может произойти с каждым. А что было бы, если бы мы были дома и он играл один в своей комнате, а я бы убиралась на другом этаже и ничего не слышала?
Журналистам газеты не удалось встретиться ни с одним лечащим врачом детской больницы Астрид Линдгрен.