В Швеции ребенок впал в кому от вакцины против гриппа A/H1N1

В прошлую среду Кевину сделали прививку против свиного гриппа. Два дня спустя он впал в кому.

- Я была совершенно уверена, что он мертв, рассказывает мама мальчика Миа Бролин.

Кевин сидел с отцом в одном из кафе в центре Уппландс Вэсбю к северу от Стокгольма в пятницу, во второй половине дня.

Неожиданно Кевина затрясло. Тело изогнулось назад в судорогах, а его глаза закатились так, что остались видны лишь белки.

Родители Кевина в разводе, однако мама была не далеко и знакомые бросились за ней: "Миа, беги скорее, Кевину плохо!".

"Побелел как полотно" Перед кафе собрались люди.

- У него были совершенно белые губы. Я никогда не видела человека с тaкими белыми губами. Я подняла на руки бездыханного сына. Моей единственной мыслью было: "Он мертв. Его больше нет", - рассказывает Миа Бролин.

Ребенок не дышал.

На счастье поблизости оказались две медсестры, которые посоветовали маме сделать ребенку искусственное дыхание. У Миа, которая находилась на последнем месяце беременности, от попытки реанимации сына начались схватки.

- Я попыталась дать ему воздух пока люди вокруг вызывали скорую помощь. У меня пропало чувство реальности. Но через некоторое время его губы порозовели. Он открыл глаза.

Страх иглы Дома на кухне сидит Миа со своим другом Деннисом и папой Кевина.

- Нас все еще трясет, говорит Деннис, которому удалось добраться до кафе с работы раньше скорой помощи.

По дороге в больницу Кевин больше всего боялся одного:

- Мама, я не хочу больше уколов.

Сразу по прибытии в детскую больницу Астрид Линдгрен в Сольна мальчик был осмотрен двумя врачами.

- Они сказали: "Это связано с вакциной. Это единственное объяснение, которое мы можем найти", говорит Деннис Карлссон.

Могло произойти ранее Врачи также заявили, что Кевин не является каким-то особенным ребенком:

- Он уже второй за сегодня. Первый ребенок был так же доставлен в связи с вакцинацией.

Однако профессор Ян Лилиемарк из Управления лекарств ничего не слышал о случае с Кевином. Но он надеется узнать больше в скором времени:

- Скорее всего, информация о происшедшем поступит к нам в понедельник.

Слышали ли Вы о чем-то подобном?

- Нет. Ребенок может оказаться в коме по различным причинам. Это может быть связано с вакцинацией, а может также и с чем-то другим. Это покажет исследование.

Миа и Денниса уговорили сделать прививку ребенку в районной детской поликлинике.

- Мы не знали, что нечто подобное может случиться, говорит Миа Бролин.

"Хочу, чтобы люди знали" Мать объясняет, почему они решили рассказать об этом случае.

- Несмотря на то, что происшедшее с моим сыном является исключительным случаем, мы хотели бы, чтобы люди знали, что это может произойти с каждым. А что было бы, если бы мы были дома и он играл один в своей комнате, а я бы убиралась на другом этаже и ничего не слышала?

Журналистам газеты не удалось встретиться ни с одним лечащим врачом детской больницы Астрид Линдгрен.

newsland.ru