В Николаевской области с гриппом госпитализировано 82 человека

В Николаевской области госпитализировано 82 больных сезонным гриппом.

Как сообщили УНИАН в Николаевской облгосадминистрации, около 40 человек находятся в областной инфекционной больнице, среди которых одна беременная.

Состояние примерно каждого третьего пациента, больного гриппом тяжелое, сообщил корреспонденту УНИАН главный врач больницы Станислав ТИТОВСКИЙ. Обусловлено это степенью интоксикации организма, наличием хронических и сопутствующих заболеваний. Вирус А/H1N1 ни у кого из пациентов инфекционной больницы не выявлен. Ситуация находится под контролем. Мест для заболевших гриппом в больнице достаточно, если понадобится, будут подготовлены и дополнительные койки, сообщил С.ТИТОВСКИЙ.

Всего на 10 ноября с начала эпидемии гриппом и ОРВИ в Николаевской области заболело 13 тыс. 863 человека, из них 551 ребенок.

Из ранее госпитализированных больных выписались 112 человек, в том числе с диагнозом «грипп» и «пневмония» - 43 пациента.