За последние сутки из больниц Ивано-Франковска выписан 41 человек, которые прошли курс лечения от ОРВИ и гриппоподобных заболеваний.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ивано-Франковского горисполкома.

За весь период эпидемии из городских больниц были выписаны 350 человек, которые прошли полный курс лечения от ОРВИ и гриппоподобных заболеваний.

В Ивано-Франковске в целом зарегистрированы с начала эпидемии 27 тысяч 378 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, а также их осложнений.

В целом с начала эпидемии были госпитализированы 1060 чел.

На протяжении прошедших суток были зарегистрированы 574 случая заболевания гриппом и ОРВИ, среди заболевших 415 взрослых, в том числе одна беременная женщина и 159 детей до 18 лет.

В больницы за прошедшие сутки были госпитализированы 37 чел., из которых 23 взрослых и 14 детей в возрасте до 18 лет.

В реанимационных отделениях находятся 18 больных, один человек - на искусственной вентиляции легких.

На протяжении прошедших суток в Ивано-Франковске умер один человек. В целом с начала эпидемии в городе зарегистрированы 5 летальных случаев.