На Прикарпатье от вирусной пневмонии умерли еще 4 человека

На Прикарпатье за последние сутки от вирусной пневмонии умерли еще 4 человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель начальника Главного управления здравоохранения Ивано-Франковской облгосадминистрации Зоя ЦИХОНЬ.

По ее словам, за прошедшие сутки умерли 4 человека, и общее количество умерших в регионе составляет уже 29 чел. «Вчера к обеду умерли двое, а к сегодняшнему утру еще двое, находившихся в тяжелом состоянии, - сказала З.ЦИХОНЬ. – Один умерший пациент девять дней самостоятельно сбивал лихорадку и был доставлен в тяжелом состоянии».

Всего с начала эпидемии в области зарегистрированы 96 тыс. чел., переболевших гриппом и ОРВИ. За последние сутки заболели 3200 чел.. «Эта цифра немного меньше, чем было зарегистрировано на вчерашнее утро, – отметила З.ЦИХОНЬ. – Треть заболевших – это дети. Количество госпитализированных - 300 чел., приблизительно такое же, как и вчера»

Заместитель руководителя областного управления здравоохранения также сообщила, что в реанимационных отделениях находятся 79 чел., взрослых – 58, в том числе 5 беременных женщин. По ее словам, 9 чел. делают искусственную вентиляцию легких, пятеро из них в очень тяжелом состоянии. «К сожалению, в тяжелом состоянии вчера поступила беременная женщина из одного из районов, 21 ребенок - в реанимационных отделениях, - добавила З.ЦИХОНЬ. – Если до вчерашнего дня дети у нас не вызывали какой-либо особенной тревоги, то на сегодняшний день начали поступать дети с пневмониями из семей, где болели гриппом и ОРВИ». По ее мнению, такая ситуация сложилась, поскольку все расслабились, и дети на каникулах самостоятельно гуляют, не соблюдая карантин.