От гриппа A/HN1 в Украине умерли 17 человек

На сегодняшний день в Украине от гриппа A/HN1 умерли 17 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель министра здравоохранения Василий ЛАЗОРИШИНЕЦ.

По его словам, всего на сегодняшний день в Украине подтверждено 70 случаев заболевания гриппом A/H1N1.

В.ЛАЗОРИШИНЕЦ заметил, что всего больных гриппом и ОРВИ в Украине насчитывается 1 млн. 122 тыс. 188 человек.

Кроме того, заметил первый заместитель министра, на сегодняшний день лишь 8 регионов Украины не перешли эпидпорог.

В.ЛАЗОРИШИНЕЦ отметил, что за последние сутки заболело 90,5 тыс. пациентов, и на стационарном лечении находятся 57 тысяч человек. При этом, заметил он, в отделениях интенсивной терапии - 357 человек, а 49 - на аппаратах искусственной вентиляции легких.

С начала эпидемии, по словам В.ЛАЗОРИШИНЦА, умерли 189 человек, из них за последние сутки - 15. «Но это не значит, что все они умерли именно от калифорнийского гриппа», - сказал первый заместитель министра.

По его словам, ситуация хотя и остается сложной, но является контролируемой, и не выходит за рамки среднестатистических показателей прошлого года.

Отвечая на вопрос о вероятности продления карантина в учебных заведениях, В.ЛАЗОРИШИНЕЦ не исключил, что это произойдет, если эпидемический порог будет таким, как сегодня.