От гриппа A/HN1 в Украине умерли 17 человек
Сведения Минздрава
На сегодняшний день в Украине от гриппа A/HN1 умерли 17 человек.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель министра здравоохранения Василий ЛАЗОРИШИНЕЦ.
По его словам, всего на сегодняшний день в Украине подтверждено 70 случаев заболевания гриппом A/H1N1.
В.ЛАЗОРИШИНЕЦ заметил, что всего больных гриппом и ОРВИ в Украине насчитывается 1 млн. 122 тыс. 188 человек.
Кроме того, заметил первый заместитель министра, на сегодняшний день лишь 8 регионов Украины не перешли эпидпорог.
В.ЛАЗОРИШИНЕЦ отметил, что за последние сутки заболело 90,5 тыс. пациентов, и на стационарном лечении находятся 57 тысяч человек. При этом, заметил он, в отделениях интенсивной терапии - 357 человек, а 49 - на аппаратах искусственной вентиляции легких.
С начала эпидемии, по словам В.ЛАЗОРИШИНЦА, умерли 189 человек, из них за последние сутки - 15. «Но это не значит, что все они умерли именно от калифорнийского гриппа», - сказал первый заместитель министра.
По его словам, ситуация хотя и остается сложной, но является контролируемой, и не выходит за рамки среднестатистических показателей прошлого года.
Отвечая на вопрос о вероятности продления карантина в учебных заведениях, В.ЛАЗОРИШИНЕЦ не исключил, что это произойдет, если эпидемический порог будет таким, как сегодня.