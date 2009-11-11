8-10 ноября уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос в 2,5 раза

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что с 8 по 10 ноября уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине вновь увеличился более чем в 2,5 раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на заседании Кабинета министров.

«С 8 по 10 ноября мы видим увеличение показателя в 2,5-3 раза. И это свидетельствует о том, что эпидемия не ослабляет своих объятий», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер напомнила, что 8 ноября появилась некоторая тенденция к снижению заболеваемости, когда было зарегистрировано 34,443 тыс. случаев гриппа и ОРВИ, а уже на 10 ноября количество заболевших достигло 90,592 тыс. человек.

По ее словам, 9 ноября в Украине в результате осложнений после гриппа умерло 19 человек, а 10 ноября – 15 человек.

«Это динамика угрожающая, и она требует снова срочного, более активного вмешательства и более активных действий», - уверена она.

Премьер-министр сообщила, что сегодня на заседании правительства планируется принять более десяти решений в области здравоохранения, в том числе о создании государственной интервенционной сети аптек, по неотложному переоснащению санэпидемстанций, о запрете продаж без рецептов врачей сильнодействующих медпрепаратов, об оплате врачам сверхнормативных часов работы, о сохранении заработной платы работникам образования на время действия карантина, о вакцинации, также о запрете рекламы лекарственных средств.

Справка УНИАН. Судя по официальной статистике Министерства здравоохранения Украины, премьер-министр приводит данные о регистрации количества заболевших за сутки, а не общее количество заболевших гриппом и ОРВИ по стране. Т.е., 10 ноября за сутки заболело больше, чем 8 ноября. Так, по данным Минздрава, 8 ноября в Украине было зарегистрировано 32 тыс. 443 человека, заболевших гриппом и ОРВИ, общее число заболевших на эту дату составило 969 тыс. 247 чел.; а за сутки 10 ноября зарегистрировано 90 тыс. 592 человека с таким диагнозом, общее число заболевших - 1 млн. 122 тыс. 188 чел. Также следует отметить, что 8 ноября - это воскресенье, а 10 - вторник, и медики отмечают, что в выходные число зарегистрированных больных, как правило, меньше, но это нетипичный показатель.

Если же сравнивать в целом по стране рост заболеваемости гриппом/ОРВИ с 8 по 10 ноября, то число заболевших за два дня выросло на 152 тыс. 941 человека, или на 15,7% - до 1 млн. 122 тыс. 188 чел.