Власть Тернополя считает, что в городе рано прекращать карантин

Начальник управления здравоохранения Тернопольского городского совета Василий БЛИХАР считает, что в городе рано прекращать карантин. Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН.

По словам В.БЛИХАРА, за последнюю неделю уровень заболеваемости по сравнению с минувшей неделей уменьшился более чем вдвое и опустился ниже эпидемического порога. “Впрочем, это не позволяет нам делать однозначные быстрые выводы об эпидемиологическом благополучии города. Тем более, учитывая сложную эпидситуацию в государстве в целом”, – сказал В.БЛИХАР.

По его словам, решение о прекращении карантина будет приниматься чрезвычайной противоэпидемической комиссией города и области тогда, “когда для этого будут обстоятельные убедительные основания”.

По данным В.БЛИХАРА, интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Тернополе, по состоянию на 8.00 11 ноября, упал до 111,96 случая на 10 тысяч населения (по состоянию на 8.00 10 ноября - 141,37 на 10 тысяч населения). Эпидемический порог для Тернополя составляет 160 больных на 10 тысяч населения.

За минувшие сутки с симптомами ОРВИ, гриппоподобных инфекций и пневмонии в Тернополе госпитализированы 28 человек (по состоянию на 10 ноября за сутки госпитализировали 23 человека), из них шестеро детей. В тяжелом состоянии находятся 9 человек (по состоянию на 10 ноября было 8), из них двое на искусственной вентиляции легких.

В целом на сегодняшний день в лечебных заведениях города находятся 520 человек (по состоянию на 10 ноября было 521). Летальных случаев не зафиксировано.