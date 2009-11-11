Львовщина: за взяточничество разоблачен врач санэпидэкспертизы

Во Львовской области правоохранители задержали заведующего отделом санитарно-эпидемиологической экспертизы государственного предприятия, который систематически требовал и получал от предпринимателей взятки за проведение медицинского (санитарного) освидетельствования и предоставления разрешения на ввоз через таможенную границу Украины и реализацию продукции иностранного производства.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, задокументировано свыше 300 фактов получения врачом взяток.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.