Львовщина: за взяточничество разоблачен врач санэпидэкспертизы
13:34, 11 ноября 2009Страна
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300 фактов получения взяток
Во Львовской области правоохранители задержали заведующего отделом санитарно-эпидемиологической экспертизы государственного предприятия, который систематически требовал и получал от предпринимателей взятки за проведение медицинского (санитарного) освидетельствования и предоставления разрешения на ввоз через таможенную границу Украины и реализацию продукции иностранного производства.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, задокументировано свыше 300 фактов получения врачом взяток.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
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