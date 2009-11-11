В Донецкой области от респираторной инфекции умерла женщина – второй человек за эпидемиологический период (с 30 октября 2009 г).

Как сообщили УНИАН в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции, умерла 22-летняя женщина, жительница Славянского района.

По информации облСЭС, в Донецкой области за минувшие сутки было зарегистрировано 5505 обращений за медпомощью больных респираторными инфекциями и гриппом. Общее количество заболевших гриппом и ОРВИ с начала эпидемии составило 57 тыс. 479 случаев, в том числе детей 21 тыс. 781, госпитализировано всего 2 тыс. 507 больных, умерло 2 взрослых человека.

По данным экспресс-диагностики, в этиологии заболеваний преобладают возбудители гриппа типа А.

Как сообщал УНИАН, ранее в эпидемиологический период в городе Донецке умер мужчина, 1942 года рождения, профессор Донецкого Национального университета, работавший на кафедре экономической электроники. Вчера (10.11.09.г.) на пресс-конференции Главный государственный санитарный врач города Донецка Валерий КОВАЛЕВ уточнил, что этот умерший от двусторонней пневмании человек не был заражен вирусной инфекцией, в паталогоанатомическом заключении ему был поставлен диагноз – «ларинготрахеобронхит под вопросом, геморрагическая пневмония под вопросом».