Детские коляски инвалидизируют детей

В США один из крупнейших производителей детских колясок, компания Maclaren USA, отзывает миллион единиц своей продукции из-за травм, которые получают дети.

Об этом сообщает Би-би-си.

Коляски Maclaren USA складываются, и в 15 случаях пальцы детей попадали в раскрывающийся механизм. Полученные травмы у 12 детей стали причиной ампутации пальцев.

Отзыву подлежат все коляски, произведенные с 1999 по 2009 год. Среди них - модели Volo, Triumph, Quest Sport, Quest Mod, Techno XT, TechnoXLR, Twin Triumph, Twin Techno и Easy Traveller.

Патти Дэвис, представительница американской Комиссии по надзору за безопасностью потребительских товаров, сообщила, что компании Maclaren USA оказана помощь в расследовании несчастных случаев.

"Самое главное, что сейчас могут сделать родители - это приобрести ремонтный комплект [для колясок], который устранит проблему", - добавила Патти Дэвис.

На своем сайте Maclaren USA заявляет, что безопасность детей - ее главная задача, и призывает родителей немедленно связаться с компанией или получить бесплатный ремонтный комплект.

Напомним, согласно данным исследования американских специалистов случайные травмы являются главной причиной смерти детей в возрасте до 14-ти лет.

korrespondent.net