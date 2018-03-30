Приказано колоть! Чем опасны вакцины от свиного гриппа

Всемирная организация здравоохранения уверяет, что пандемические вакцины безопасны. Однако чем больше ажиотаж вокруг гриппа H1N1, тем меньше желающих прививаться. Производственный потенциал пандемической вакцины – 3 млрд. доз в год. Для 6,8 млрд. населения планеты этого явно недостаточно. Однако ВОЗ считает, что если одной дозы хватит для выработки иммунитета у тех, кто входит в группу риска, то массовая вакцинация станет самой действенной профилактической стратегией. Впрочем, тут есть одно «но»: прививки нужно делать незадолго до наступления пика заболеваемости.

В начале октября массовая иммунизация от свиного гриппа началась в США, Японии, Швейцарии, Италии, Германии, Франции и Австралии.

В Европе лицензии на распространение вакцины получили британские компании GlaxoSmithKline с препаратом пандермикс и Baxter с целвапаном, а также швейцарская компания Novartis с препаратом фосетриа. Страны – члены ЕС заключили соглашение с производителями и запаслись достаточным количеством вакцин для своего населения.

В России, также страдающей от эпидемии свиного гриппа, намерены использовать вакцины собственного производства (инфлювир и пандефлю). До нового года планируется произвести не менее 35,5 млн. доз препарата.

Правительство США покупает вакцины у пяти компаний – Sanofi-Aventis SA, AstraZeneca, CSL Ltd, Novartis AG и GlaxoSmithKline. Уже заказано около 250 млн. доз. Вакцинация школьников и тех, кто входит в группу риска, бесплатная. Однако далеко не все родители готовы прививать своих детей. Многие объясняют это тем, что вакцина была произведена в короткие сроки и прошла недостаточно испытаний.

В то же время министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии недавно заявило, что пандемическая вакцина может вызвать серьёзные побочные эффекты, такие как рвота и потеря сознания. Однако какая из вакцин вызывает подобные негативные последствия, не уточняется. Правительство Японии заказало местным фармацевтическим компаниям 27 млн. доз. Население привьют дважды до конца марта 2010 г.

Не всё так просто с вакцинацией и в Европе. Шведские СМИ недавно сообщили о том, что от прививки в стране умерло как минимум два человека. Оба они входили в группу риска. Один страдал серьёзным заболеванием сердца, другой – острым заболеванием мышц. По данным ВОЗ, самыми распространёнными реакциями на прививку являются мест­ные проявления (болезненность, покраснение, опухание) и так называемые системные реакции (повышение температуры, мышечная, головная боль и боль в суставах). Эти симптомы обычно переносятся в лёгкой форме и проходят через 1–2 дня.

Скандал вокруг вакцин разразился недавно и в Германии, когда обнаружилось, что прививки против свиного гриппа политикам и чиновникам будут делать не той вакциной, что предписана обычным гражданам. В прессе появились сообщения: власть имущим предлагается иная, лучше переносимая организмом вакцина. Чиновники оправдывались тем, что заказ на вакцину был сделан много месяцев назад и тогда никто не знал, отличается ли она от других прививок. Теперь ведущим политикам страны придётся демонстрировать свою демократичность и близость к народу: канцлер Ангела Меркель сразу же заявила о намерении привиться препаратом, предназначенным для большинства населения.

Впрочем, около 66% немцев вообще не желают проходить вакцинацию. Лишь 13% уверены, что это необходимо. Эксперты объясняют такую позицию паникой в местных СМИ. Многим немцам это напоминает ажиотаж вокруг птичьего гриппа, гулявшего по Азии несколько лет назад.

Как устроена вакцина против гриппа

Когда основные типы штаммов выявлены, ВОЗ передаёт их производителям вакцин в качестве исходного материала. Обычно штаммы вводятся в куриные яйца, где они развиваются. Уже через три дня в яичном белке их достаточно для того, чтобы выделить жидкость, содержащую вирус. Полученный вирус убивают или расщепляют. Из «очищенных» таким образом штаммов создают смесь для антивирусной прививки. Ежегодно в мире выпускают почти миллиард доз новых вакцин. Кстати, для производства одной дозы необходимо одно оплодотворённое яйцо.

Сделать вакцину можно и выращивая специальные клеточные культуры, в которых могут размножаться вирусы (именно так был создан целвапан). Однако многие учёные считают, что достойной альтернативы куриным яйцам пока нет. Кстати, именно использование яиц при производстве вакцин является причиной противопоказания прививки в случае наличия у человека аллергических реакций на белок.

Тестирование вакцины занимает не менее трёх месяцев. После успешных клинических опытов препарат получает сертификат, после чего регулятивные органы стран должны разрешить его применение на своей территории.

Противопоказания для вакцинации: все заболевания, сопровождающиеся повышением температуры, хронические заболевания в стадии обострения, аллергические реакции на белок куриного яйца и аминогликозиды, сильная реакция на предшествующее введение любой противогриппозной вакцины.

Маша Матвеева

focus.ua