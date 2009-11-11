Помогите спасти жизнь 16-летнего парня!

Требуется помощь семье Балагута Сергея Николаевича, 15.11.1993 года рождения. С декабря 2008 года по настоящее время находится на стационарном лечении в отделении интенсивной химиотерапии больницы «ОХМАТДЕТ»с диагнозом лимфома Беркитта спорадического типа с поражением прямой кишки, мочевого пузыря, сигмовидной кишки. Стадия III. Терапевтическая группа R2. Кишечное кровотечение.

Учился в школе №45 г. Киева. Поскольку был хорошо физически развит его пригласили поступить в Киевский спортивный лицей-интернат, где он учился 2 года. На летних каникулах выявили болезнь и по состоянию здоровья он не смог окончить спортивный лицей, вернулся в школу №45. Но из-за трудностей с лечением не посещал занятия.

Счет открыт в ПриватБанке, МФО 305299, ОКПО 14360570, номер счета 29244825509100, номер карточки 4405 8850 1485 7970.

Контактное лицо: мама Балагута Оксана (097) 14-92-677.

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