В Одесской области - 5 случаев заболевания гриппом A/H1N1

В Одесской области в ноябре зафиксировано 5 случаев заболевания гриппом A/H1N1, в том числе с летальным исходом - одного пациента, заболевшего при переезде из другого региона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заведующая эпидемическим отделом областной санэпидемстанции Людмила КРАСНИЦКАЯ.

«В целом наблюдается спад уровня заболеваний гриппом и ОРВИ», - сказала она.

В течение 8-9 ноября фиксировалось в среднем около тысячи обращений граждан за медицинской помощью, уточнила Л.КРАСНИЦКАЯ, что в 2-3 раза меньше, по сравнению четвергом-пятницей.

Вместе с тем, отметила она, специалисты прогнозируют очередной всплеск заболеваемости в Одессе в начале декабря, после окончания карантина в учебных заведениях.

По словам медика, сезонный всплеск уровня заболеваний наступает, как правило, спустя 7-10 дней после возобновления работы вузов, других учебных заведений и культурных учреждений.

Л.КРАСНИЦКАЯ подчеркнула, что медики региона намерены с целью профилактики осуществить иммунизацию представителей «контингента риска», куда входят медработники, водители общественного транспорта, преподаватели, воспитатели, работники торговли и журналисты. При этом вакцинацию проведут бесплатно - по месту работы или на дому через районные поликлиники.