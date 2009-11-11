В России от гриппа A/H1N1 привито около 15 тысяч человек.

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения и социального развития РФ, по словам министра Татьяны ГОЛИКОВОЙ, «в пяти регионах страны на сегодняшний день привито уже около 15 тысяч человек. По 100 человек в Московской, Брянской и Тюменской областях, 500 человек в Воронеже и порядка 14 тысяч жителей Алтайского края. На первом этапе прививаются работники служб жизнеобеспечения (системы ЖКХ, связи, водоснабжения)».

Как сказала Т.ГОЛИКОВА, на следующей неделе вакцинация против гриппа A/H1N1 начнется в Калужской, Тамбовской, Курской, Орловской, Ростовской, Астраханской областях, в Адыгее и в Карачаево-Черкесии.

«В первый этап вакцинации также прививки будут делать военнослужащим Минобороны, сотрудникам МВД и МЧС, а также пограничной службы, которые непосредственно работают с людьми», – сообщила Т.ГОЛИКОВА.

Она подчеркнула, что «вакцинация – это добровольная процедура, но мы рекомендуем пройти ее». «Прививку сделали уже более 15 тысяч человек. По нашим данным, среди них нет ни одного случая осложнений», - сказала Т.ГОЛИКОВА.

Министр отметила, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в России не превышает сезонного уровня аналогичного периода прошлых лет.

По словам Т.ГОЛИКОВОЙ, пандемическим гриппом на сегодняшний день болеют 1424 человека, всего же с мая 2009 года было подтверждено 4563 случаев этого заболевания. «Количество заболевших ОРВИ и гриппом находится на сезонном уровне. Есть отдельные локальные превышения эпидпорога в 17 субъектах РФ и 23 городах», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября в России началась вакцинация против гриппа A/H1N1. Запланировано, что до конца 2009 года будет наработано 35,5 млн. доз вакцин. До конца января 2010 года – 43 млн. доз вакцин.