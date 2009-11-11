В Чернигове двое детей заболели гриппом А/H1N1

В Чернигове подтверждены два случая заболевания гриппом типа А/H1N1.

Об этом УНИАН сообщил главный врач городской СЭС Иван МАКАРЕНКО.

По его словам, вирус типа А был выявлен в трех случаях, а собственно калифорнийский грипп А/H1N1 подтвержден у двух детей – 3-х и 9-ти лет.

"У обоих детей заболевание средней тяжести, одного ребенка уже выписали домой, другой еще находится в больнице", - сказал И.МАКАРЕНКО.

Он также отметил, что Чернигов уже попал в зону пандемического гриппа.

Всего, по словам И.МАКАРЕНКО, с начала эпидемии в Чернигове заболели почти 10 тысяч человек, у более чем тысячи из них диагностирован грипп.