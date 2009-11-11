В Чернигове двое детей заболели гриппом А/H1N1
10:22, 11 ноября 2009Страна
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Заболевание средней тяжести
В Чернигове подтверждены два случая заболевания гриппом типа А/H1N1.
Об этом УНИАН сообщил главный врач городской СЭС Иван МАКАРЕНКО.
По его словам, вирус типа А был выявлен в трех случаях, а собственно калифорнийский грипп А/H1N1 подтвержден у двух детей – 3-х и 9-ти лет.
"У обоих детей заболевание средней тяжести, одного ребенка уже выписали домой, другой еще находится в больнице", - сказал И.МАКАРЕНКО.
Он также отметил, что Чернигов уже попал в зону пандемического гриппа.
Всего, по словам И.МАКАРЕНКО, с начала эпидемии в Чернигове заболели почти 10 тысяч человек, у более чем тысячи из них диагностирован грипп.
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