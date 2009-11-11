Кислое молоко - идеальное средство для очищения кожи всех типов
2 раза в день, после умывания
Очищение является важным этапом ухода за кожей лица. Ведь, как известно, чистая кожа активнее противостоит негативным воздействиям окружающей среды. И именно очищение дает возможность надолго сохранить здоровье и красоту кожи лица.
Данную процедуру производят ежедневно, 2 раза в день, после умывания. Утром очищение необходимо для того, чтобы убрать с лица выделившийся за ночь кожный жир и ороговевшие частички, а вечером — чтобы снять остатки макияжа и удалить скопившуюся за день грязь. Таким образом, во время утреннего очищения происходит подготовка кожи к нанесению макияжа, а вечером — к полноценному отдыху и восстановлению. Следует отметить, что очищение кожи лосьоном и гелем в вечерние часы производят только после снятия макияжа.
Особенно необходима очистка для зрелой и увядающей кожи. А обладательницам сухой, склонной к пересушиванию кожи данная процедура может даже заменить умывание.
Не обязательно использовать для очищения кожи дорогостоящие косметические средства. Можно заменить их продуктами, имеющимися в распоряжении любой хозяйки, или составами, самостоятельно приготовленными в домашних условиях.
Кислое молоко. Идеальное средство для очищения кожи всех типов. Оно подходит для использования в любое время года, особенно весной и летом, когда на лице появляются веснушки.
Кислое молоко делает кожу более нежной и гладкой, под действием содержащихся в нем ферментов веснушки бледнеют. Но не стоит забывать, что перекисшие продукты, содержащие большое количество молочной кислоты, могут спровоцировать покраснение и раздражение кожи лица.
Кислое молоко вполне можно заменить свежим кефиром или сметаной. Для очистки жирной кожи вполне подойдет молочная сыворотка, полученная в процессе изготовления творога или простокваши.
Очистку выполняют следующим образом: ватный тампон смачивают в небольшом количестве кисломолочного продуктаи протирают им лицо. Затем следующим тампоном, смоченным в молоке немного обильнее, чем первый, еще раз протирают кожу.
Процедуру повторяют несколько раз, смачивая при этом каждый последующий тампон чуть больше, чем предыдущий. Последний тампон отжимают и удаляют им излишки кислого молока. Затем кожу ополаскивают теплой кипяченой водой и наносят питательный крем. Перед нанесением крема можно протереть кожу лосьоном.
При жирной пористой коже кислое молоко, нанесенное на лицо тонким слоем, оставляют на всю ночь, а утром смывают водой комнатной температуры. Питательный крем наносят только на кожу вокруг глаз, шею и область декольте. Данный прием позволяет сузить поры и тем самым уменьшить количество выделяемого кожного сала.
Иногда после очистки кисломолочными продуктами на лице появляются красные пятна и раздражение. При их обнаружении кожу протирают ватным тампоном, смоченным в чайной заварке или свежем молоке, а затем наносят питательный крем.
Пятна и раздражение — это реакция кожи на проводимую процедуру. Как правило, через 5-6 повторений она привыкает к подобному очищению, но если названные симптомы продолжают беспокоить, лучше заменить кислое молоко более мягким очищающим средством.