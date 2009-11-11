Очищение является важным этапом ухода за кожей лица. Ведь, как известно, чистая кожа активнее противостоит негативным воздей­ствиям окружающей среды. И именно очище­ние дает возможность надолго сохранить здо­ровье и красоту кожи лица.

Данную процедуру производят ежедневно, 2 раза в день, после умывания. Утром очище­ние необходимо для того, чтобы убрать с ли­ца выделившийся за ночь кожный жир и ороговевшие частички, а вечером — чтобы снять остатки макияжа и удалить скопившуюся за день грязь. Таким образом, во время утренне­го очищения происходит подготовка кожи к нанесению макияжа, а вечером — к полно­ценному отдыху и восстановлению. Следует отметить, что очищение кожи лосьоном и гелем в вечерние часы производят только после снятия макияжа.

Особенно необходима очистка для зрелой и увядающей кожи. А обладательницам сухой, склонной к пересушиванию кожи данная про­цедура может даже заменить умывание.

Не обязательно использовать для очищения кожи дорогостоящие косметические средства. Можно заменить их продуктами, имеющимися в распоряжении любой хозяйки, или состава­ми, самостоятельно приготовленными в домаш­них условиях.

Кислое молоко. Идеальное средство для очищения кожи всех типов. Оно подходит для использования в любое время года, особенно весной и летом, когда на лице появляются вес­нушки.

Кислое молоко делает кожу более нежной и гладкой, под действием содержащихся в нем ферментов веснушки бледнеют. Но не стоит за­бывать, что перекисшие продукты, содержащие большое количество молочной кислоты, могут спровоцировать покраснение и раздражение ко­жи лица.

Кислое молоко вполне мож­но заменить свежим кефиром или сметаной. Для очистки жирной кожи вполне подойдет мо­лочная сыворотка, полученная в процессе изготовления творо­га или простокваши.

Очистку выполняют следую­щим образом: ватный тампон смачивают в небольшом количестве кисломолочного продуктаи протирают им лицо. Затем следующим тампо­ном, смоченным в молоке немного обильнее, чем первый, еще раз протирают кожу.

Процедуру повторяют несколько раз, сма­чивая при этом каждый последующий тампон чуть больше, чем предыдущий. Последний там­пон отжимают и удаляют им излишки кислого молока. Затем кожу ополаскивают теплой ки­пяченой водой и наносят питательный крем. Перед нанесением крема можно протереть кожу лосьоном.

При жирной пористой коже кислое молоко, нанесенное на лицо тонким слоем, оставля­ют на всю ночь, а утром смывают водой комнатной температуры. Питательный крем нано­сят только на кожу вокруг глаз, шею и область декольте. Данный прием позволяет сузить по­ры и тем самым уменьшить количество выделяе­мого кожного сала.

Иногда после очистки кисломолочными продуктами на лице появляются красные пят­на и раздражение. При их обнаружении кожу протирают ватным тампоном, смоченным в чай­ной заварке или свежем молоке, а затем нано­сят питательный крем.

Пятна и раздражение — это реакция кожи на проводимую процедуру. Как правило, через 5-6 повторений она привыкает к подобному очищению, но если названные симптомы продолжают беспокоить, лучше заменить кислое молоко более мягким очищающим средством.

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