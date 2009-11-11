Глинтвейн как спасение от гриппа

Некоторые украинские медики считают, что глинтвейн (вино, разогретое до определенной температуры и усиленное специями и травами) может сослужить хорошую службу при нынешней эпидемии гриппа.

Так, Ярослав Рошковский, заведующий кафедры фармакогнозии Одесского государственного медицинского университета, профессор медицинских наук, отмечает, что глинтвейн обладает всеми полезными свойствами красного столового вина. Красное вино обладает бактерицидным и, таким образом, антисептическим действием. Рошковский также отметил, что красное вино имеет мощное обеззараживающее воздействие.

Более того, как подчеркнул профессор Рошковский, глинтвейн очень полезен при простудных и хронических заболеваниях, таких как грипп, бронхит, воспаление легких. По его словам, он великолепно подойдет для восстановления сил после инфекционных заболеваний, при физическом и психическом истощении. Вместе с тем, Рошковский обратил внимание на то, что при ухудшении самочувствия глинтвейн все-таки не может заменить визит к врачу.

Он также отметил, что не следует путать действие глинтвейна и крепкого алкоголя: крепкий алкоголь (например, водка с перцем) только понижает иммунитет. Глинтвейн же, наоборот - хорош не только тем, что горячий (нагревание вина уменьшает крепость напитка, повышая его полезность), но и тем, что, являясь природным биогенератором, способен восстанавливать утраченные силы и повышать иммунитет, обогащать организм микроэлементами, витаминами группы B, аминокислотами.

В свою очередь, Лариса Тышковец, директор по качеству Евпаторийского винзавода, сообщила, что рецептура глинтвейна "Пикник" производства Евпаторийского винзавода разрабатывалась специально с учетом возможности защиты потребителей от сезонных заболеваний - ОРВИ и гриппа.

По ее словам, профессиональные врачи помогли подобрать оптимальный состав и пропорции для специй и трав. Благодаря корице, гвоздике, перцу, мускатному ореху, кардамону в его составе полезные свойства вина на организм только усиливаются. "Учитывая, что пьют глинтвейн очень теплым, он действительно согревает и лечит. Повышает иммунитет, укрепляет и тонизирует организм, восстанавливает жизненные силы, обогащает организм микроэлементами, витаминами и аминокислотами. Важно лишь не переусердствовать", - отметила Тышковец.

Вместе с тем, она не рекомендовала самостоятельно делать глинтвейн дома. По ее словам, неправильный подбор специй может даже навредить. "Глинтвейн - это очень точная наука и приготовить хороший напиток с лечебными свойствами можно только в заводских условиях, - сказала она. - Главная проблема в том, что глинтвейн в магазинах, как и лекарства в аптеках, сейчас стал настоящим дефицитом".

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