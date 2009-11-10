В Донецке от сезонного гриппа привиты все медработники

На сегодняшний день в городе Донецке от сезонного гриппа привиты все медицинские работники.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции Главный государственный санитарный врач города Донецка Валерий КОВАЛЕВ. По его словам, в городе продолжается иммунизация против сезонного гриппа, и на сегодняшний день «проиммунизированы все медработники, которые непосредственно работают на вызовах, на приеме больных, все 1135 (100%) человек». В целом в Донецке привито по состоянию на сегодняшний день – 1824 человека, что составляет 12,2% от запланированных объемов (план по иммунизации -14997 человек)

В то же время, В.КОВАЛЕВ сообщил, что за минувшие сутки заболело 20 медицинских работников: врачей – 4 человека, средних медработников – 9 человек, другого медперсонала – 7 человек, госпитализированных и умерших среди них нет.