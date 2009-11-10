На Житомирщине заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась

Динамика заболеваемости гриппом и ОРВИ в Житомирской области снижается.

Как сообщили УНИАН в главном управлении здравоохранения Житомирской областной государственной администрации, если на протяжении последней недели в области ежедневно регистрировались около 3 тыс. больных гриппом и ОРВИ, то вот уже несколько дней - только около 1,5 тыс. больных.

О позитивной тенденции уменьшения динамики заболеваемости гриппом и ОРВИ в Житомирской области также сообщил журналистам в облгосадминистрации заместитель председателя Житомирской ОГА по гуманитарным вопросам Николай ЧЕРНЕНКО.

В целом с начала мониторинга распространения гриппа и ОРВИ в области (с 4 ноября - УНИАН) зарегистрированы 22859 случаев заболевания, госпитализировано 1326 больных.

За период с 16.00 8 ноября по 16.00 9 ноября в области медики зарегистрировали 1384 новых случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, из них 938 - среди взрослых, в том числе 9 беременных и 446 случаев среди детей в возрасте до 18 лет. Госпитализированы 107 больных, из них 48 взрослых (в том числе 2 беременные) и 59 детей в возрасте до 18 лет. С начала мониторинга из лечебных учреждений области были выписаны 139 человек.