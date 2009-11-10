Донецк - в предэпидемическом состоянии

Донецк по заболеваемости населения острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом на сегодняшний день находится в предэпидемическом состоянии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции главный государственный санитарный врач города Валерий КОВАЛЕВ.

По его словам, уровень заболеваемости на сегодняшний день составил 63,9 на 10 тыс. населения, то есть, «город приблизился к эпидпорогу, показатель которого составляет 66,7 на 10 тыс. населения». «Мы еще находимся в предэпидемическом состоянии», - сказал санврач.

При этом он отметил, что по некоторым категориям населения эпидпорог все-таки превышен – это касается детей до 6 лет. Так, показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей до 2 лет на сегодня в Донецке достигает 279,6 на 10 тыс. детей данного возраста, то есть, эпидпорог превышен в 1,4 раза (для данной категории эпидпорог составляет 192,7 на 10 тыс.); среди детей от 3 до 6 лет - показатель заболеваемости - 427,9 на 10 тыс. данного возраста, то есть, эпидпорог превышен на 40,3% (для данной категории детей эпидпорог - 304,9 на 10 тыс.).

В.КОВАЛЕВ констатировал, что заболеваемость среди детей школьного возраста (от 7 до 14 лет) сегодня в Донецке ниже эпидпорога для данной категории детей на 11,5% и составляет 101,9 на 10 тыс. человек (эпидпорог для такого возраста детей -115,2 на 10 тыс.).

Сравнивая показатели нынешнего и прошлого года, главный санврач отметил, что «они находятся приблизительно на одном и том же уровне». «Ничего чрезвычайного на сегодняшний день в городе Донецке нет. Мы находимся ниже эпидемического уровня», - подчеркнул В.КОВАЛЕВ.

Он также сообщил статистические данные, что в целом с начала эпидемии в Донецке заболело 10 844 человека, за последние сутки зарегистрировано 919 заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, в том числе взрослых – 530 чел., детей до 18 лет – 389. Из этих заболевших госпитализировано 118 человека: 55 взрослых, 63 ребенка, заключил В.КОВАЛЕВ.