Винницкая областная больница им. Пирогова получит 4,6 млн. грн.

Винницкая областная больница им. Пирогова до конца дня получит 4,6 млн. грн. на строительство нового хирургического корпуса.

Как передает корреспондент УНИАН, о соответствующем распоряжении сообщила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО во время пребывания в Винницкой области.

«Я думаю, что уже сейчас мы можем отчитываться, что деньги вышли из Киева и уже в пути, и к вечеру будут, думаю, у вас», - сообщила она.

Премьер-министр отметила, что «хирургический корпус мы не только достроим, а на протяжении трех суток область предоставит нам ориентировочную спецификацию на закупку оборудования для хирургического корпуса». Ю.ТИМОШЕНКО считает, что не стоит терять время, а стоит поддержать тот темп развития отрасли здравоохранения, который в настоящее время набрала Винницкая область. «Мы видим динамику, с которой развивается у вас система здравоохранения, и возникает воодушевление поддержать это ваше движение, причем поддержать существенно», - сказала она.

Как сообщил УНИАН начальник управления здравоохранения и курортов Винницкой ОГА Александр ЖУПАНОВ, общая сумма финансирования строительства данного корпуса на этот год из госбюджета предусмотрена в сумме 6,5 млн. грн., 1,9 млн. грн. были выделены правительством ранее и уже задействованы в строительстве хирургического корпуса. «То есть, при получении 4,6 млн. грн. – будет обеспечено 100%-ное финансирование, которое предусмотрено на этот год», - сообщил А.ЖУПАНОВ.

По его словам, в целом на достройку этого объекта необходимо около 40 млн. грн. Строительство ведется за счет софинансирования средств госбюджета и областного бюджета.

Как сообщал УНИАН, Винницкая областная государственная администрация в этом году направила 2 млн. грн. на строительство хирургического корпуса Винницкой областной клинической больницы имени Пирогова. В 2008 году Винницкая облгосадминистрация выделила 8,6 млн. грн. на возобновленное в 2007 году строительство хирургического корпуса.

Справка УНИАН. Строительство хирургического корпуса областной больницы было начато в 1995 г. и заморожено в 1996 году в связи с прекращением финансирования.

На сегодняшний день в Винницкой областной клинической больнице им. Пирогова функционирует 20 стационарных отделений на 736 пациентов, поликлиника и 11 параклинических отделений.

Ежегодно в областной больнице им. Пирогова проходят лечения свыше 25 тыс. пациентов, из которых около 9 тыс. нуждаются в хирургическом вмешательстве.