Винницкая областная больница им. Пирогова получит 4,6 млн. грн.
На новый хирургический корпус
Винницкая областная больница им. Пирогова до конца дня получит 4,6 млн. грн. на строительство нового хирургического корпуса.
Как передает корреспондент УНИАН, о соответствующем распоряжении сообщила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО во время пребывания в Винницкой области.
«Я думаю, что уже сейчас мы можем отчитываться, что деньги вышли из Киева и уже в пути, и к вечеру будут, думаю, у вас», - сообщила она.
Премьер-министр отметила, что «хирургический корпус мы не только достроим, а на протяжении трех суток область предоставит нам ориентировочную спецификацию на закупку оборудования для хирургического корпуса». Ю.ТИМОШЕНКО считает, что не стоит терять время, а стоит поддержать тот темп развития отрасли здравоохранения, который в настоящее время набрала Винницкая область. «Мы видим динамику, с которой развивается у вас система здравоохранения, и возникает воодушевление поддержать это ваше движение, причем поддержать существенно», - сказала она.
Как сообщил УНИАН начальник управления здравоохранения и курортов Винницкой ОГА Александр ЖУПАНОВ, общая сумма финансирования строительства данного корпуса на этот год из госбюджета предусмотрена в сумме 6,5 млн. грн., 1,9 млн. грн. были выделены правительством ранее и уже задействованы в строительстве хирургического корпуса. «То есть, при получении 4,6 млн. грн. – будет обеспечено 100%-ное финансирование, которое предусмотрено на этот год», - сообщил А.ЖУПАНОВ.
По его словам, в целом на достройку этого объекта необходимо около 40 млн. грн. Строительство ведется за счет софинансирования средств госбюджета и областного бюджета.
Как сообщал УНИАН, Винницкая областная государственная администрация в этом году направила 2 млн. грн. на строительство хирургического корпуса Винницкой областной клинической больницы имени Пирогова. В 2008 году Винницкая облгосадминистрация выделила 8,6 млн. грн. на возобновленное в 2007 году строительство хирургического корпуса.
Справка УНИАН. Строительство хирургического корпуса областной больницы было начато в 1995 г. и заморожено в 1996 году в связи с прекращением финансирования.
На сегодняшний день в Винницкой областной клинической больнице им. Пирогова функционирует 20 стационарных отделений на 736 пациентов, поликлиника и 11 параклинических отделений.
Ежегодно в областной больнице им. Пирогова проходят лечения свыше 25 тыс. пациентов, из которых около 9 тыс. нуждаются в хирургическом вмешательстве.