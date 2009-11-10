В Тернополе уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом снижается

В Тернополе интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Тернополе уже достиг уровня, ниже эпидемического порога. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, по состоянию на 8 час. 10 ноября этот показатель снизился до 141,37 случаев на 10 тыс. населения (по состоянию на 8 час. 9 ноября составлял 173,57 на 10 тыс. населения). Тогда как эпидемический порог для Тернополя составляет 160 больных 10 тыс. населения.

За минувшие сутки с симптомами ОРВИ, гриппоподобных инфекций и пневмонии обратились 445 жителей Тернополя, госпитализировано 23 человека (по состоянию на 9 ноября за сутки госпитализировано 14 человек), из них – 7 детей. В тяжелом состоянии находится 8 человек (по состоянию на 9 ноября было 9), из них 1 чел. - на искусственной вентиляции легких. В целом по состоянию на сегодняшний день в лечебных учреждениях города находится 521 чел. (по состоянию на 9 ноября было 543 гражданина).

Летальных случаев не зафиксировано.