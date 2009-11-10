A/H1N1 – эпидемия страха: вся информация о свином гриппе

Завтра, 11 ноября, фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» проводит круглый стол для представителей СМИ с участием международных и украинских экспертов.

По приглашению фонда, для того, чтобы ответить на вопросы украинских журналистов, в Киев прилетает Игорь Никоноров, старший научный сотрудник ГУ НИИ гриппа РАМН, Санкт-Петербург. Эксперт даст оценку украинской ситуации, расскажет о новейших научных исследованиях и о том, какую вакцину разработали российские ученые.

Александр Гриневич, директор Центра гриппа и ОРЗ озвучит последние данные о заболеваемости гриппом и ОРВИ. Осложнения после гриппа – от чего умирают украинцы? Какие лекарства лучше всего принимать?

Почему украинцев охватила паника, а в аптеках исчезли препараты? Как не поддаваться на провокации и устрашения расскажет доктор медицинских наук, профессор психиатрии, психотерапевт Олег Чабан.

Грипп и дети: как защитить, меры предосторожности, вакцинация – тему раскроет Татьяна Каминская, главный врач Городской детской клинической инфекционной больницы.

A/H1N1 в других странах – статистика, методы предупреждения распространения эпидемии, вакцинация, лечение. Советы и помощь международного сообщества Украине от менеджеров здравоохранения в лице Всемирной организации здравоохранения и USAID.

О своевременности иммунной реакции на A/H1N1, готовности украинцев к эпидемии расскажет Олег Назар, главный иммунолог, руководитель Киевского центра клинической иммунологии.

Как вести себя в местах скопления людей – рекомендации Ларисы Колос, заместителя главного врача Киевской санэпидемстанции.

На эти и другие темы (без политики!) можно пообщаться с експертами в

неформальной обстановке завтра, 11 ноября, в Киево-Могилянской академии по

адресу: ул. Волошская, 8/5 (цокольный этаж, вывеска DFJ)

Время: 12:00 – 14:00.

Аккредитация обязательна: 502 52 12, 050 474 34 42.

На входе раздают респираторы.