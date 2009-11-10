В Донецке умерший от пневмонии не был заражен вирусной инфекцией

В Донецке умерший от двусторонней пневмонии мужчина не был заражен никакой вирусной инфекцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции главный государственный санитарный врач города Валерий КОВАЛЕВ.

По его словам, умер профессор Донецкого национального университета, работавший на кафедре экономической электроники, 1942 года рождения. После проведенной патологоанатомической экспертизы у умершего мужчины не было выявлено вирусов и в заключении был дан диагноз – «ларинготрахеобронхит под вопросом, геморрогическая пневмания под вопросом», заключил В.КОВАЛЕВ.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября главный государственный санитарный врач Донецкой области Виктор ДЕНИСЕНКО сообщил, что с начала эпидемии от гриппа и ОРВИ в регионе умер один взрослый человек.