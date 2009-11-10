Кабмин запретит рекламу лекарств на телевидении

На завтрашнем заседании Кабинета министров правительство планирует одобрить законопроект о запрете рекламы лекарственных препаратов на телевидении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня в Виннице на совещании по вопросам борьбы с эпидемией гриппа и ОРВИ.

«Завтра на заседании правительства мы рассматриваем проект закона, в том числе о запрете рекламы медицинских препаратов (по телевидению – УНИАН)», - сказала она.

Также Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что на завтрашнем заседании правительства планируется принять еще ряд решений, касающихся регулирования работы предприятий медицинской сферы.

«На завтрашнее заседание мы ставим единый пакет (законопроектов - УНИАН), который и будет программой создания интервенционной аптечной сети, в том числе и государственной собственности», - сказала она

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что для государственных аптек будет определен минимальный перечень препаратов, который должен быть в наличии, а также будет установлена регламентация цен.

Кроме того, премьер сообщила, что на завтрашнем заседании Кабмина планируется рассмотреть концепцию программы по комплексному переоборудованию санитарно-эпидемиологической службы.

«Это значит, что завтра после принятия постановления, мы уже послезавтра начинаем работать с теми странами, которые сегодня дают нам возможность комплексно приобрести это оборудование на межгосударственном уровне по минимальной, как сейчас говорится очень часто, пандемической цене», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.