На Волыни количество обращений к медикам возросло на 1,5 тыс.

В Волынской области количество обращений граждан к медикам с жалобами на симптомы ОРВИ и грипп за сутки возросло на 1456. В настоящее время эта цифра составляет 45 229 человек, против вчерашнего показателя - 43 773 человека.

Как сообщили УНИАН в областном управлении здравоохранения, среди обратившихся за помощью к медикам: 28 329 взрослых и 16 900 детей. Госпитализированы 2084 человека. Из них 1024 взрослых и 1060 детей. Их состояние – стабильное. 14 больных находятся в отделениях интенсивной терапии, 3 - на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Умерли 4 человека, у одного человека подтвержден диагноз - грипп А/H1N1.

Эпидпорог составляет 437,6 на 10 тысяч населения. Вчера этот показатель был на грани 423,7.

В Луцке за прошедшие сутки с жалобами на симптомы ОРВИ и гриппа к медикам обратилось 1 619 горожан. На стационарном лечении находится 81 человек (городская клиническая больница), среди них – 29 с диагнозом пневмония, в реанимации – 2 человека, на ИВЛ – 1 человек. В целом с начала эпидемии к медикам обратился 15 151 человек.