19 стран оказывают Украине помощь в борьбе с гриппом

По состоянию на сегодняшний день уже 19 государств выразили готовность на государственном и ведомственном уровне оказывать Украине финансовую и материально-техническую помощь в борьбе с эпидемией гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Валерий ДЖИГУН сегодня на брифинге.

По его словам, в частности, 16 стран приняли решение о предоставлении Украине помощи на высшем государственном уровне. Это Австрия, Болгария, Грузия, Израиль, Эстония, Китай, Республика Корея, Ливан, Литва, Македония, Молдова, Россия, Сербия, Польша, Венгрия и Чехия.

На ведомственном уровне с Украиной в преодолении эпидемии гриппа сотрудничают Словакия, США и Хорватия.

Среди последних решений о предоставлении такой помощи в МИД Украины отмечают выделение Республикой Корея антивирусных масок на сумму около 50 тыс. дол.

Чехия также перечислила 50 тыс. дол. на счет Всемирной организации здравоохранения. Эти средства будут потрачены на закупку медицинских препаратов и оборудования для нужд украинской стороны.

Кроме того, вчера в аэропорт Одессы прибыл самолет из Софии, который доставил медикаменты и медицинское оборудование на сумму в 128 тыс. евро от правительства Болгарии в качестве гуманитарной помощи Украине.

Этим же самолетом в Одессу прибыли 6 болгарских военных медиков, которые на протяжении 7-10 дней будут оказывать помощь в населенных пунктах Одесской области, где компактно проживают украинские граждане болгарского происхождения.

Как отмечают в МИД, дипломатические представительства Украины за рубежом осуществляют постоянную координацию и связь с органами власти на местах, чтобы эта помощь оперативно доставлялась в Украину.

Также в МИД Украины заявляют об успешной и активной реализации механизма взаимодействия с международными организациями, в частности ВОЗ, Европейским Союзом, НАТО, Красным Крестом по предоставлению помощи Украине в преодолении эпидемии гриппа.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9 ноября количество умерших от последствий гриппа и ОРВИ в Украине возросло до 174 чел.

С начала эпидемии в стране гриппом и ОРВИ заболело 1 млн. 31 тыс. 597 чел. Госпитализировано с начала эпидемии 52 тыс. 742 чел.

Эпидемический порог превышен в 13 областях и в Киеве, приблизились к эпидпорогу 13 регионов.