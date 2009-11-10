Производители вакцины от A/H1N1 не хотят отвечать за ее действие

Министр здравоохранения Польши Ева КОПАЧ считает массированную критику министерства за отказ от закупки вакцины против гриппа A/H1N1 до завершения клинических исследований о ее безопасности желанием производителей „быстро заработать” на ее продажах.

Об этом министр заявила в прямом эфире TVN24 во время дискуссии по этому вопросу с бывшим руководителем Министерства здравоохранения РП Мареком БАЛИЦКИМ, который в последнее время очень активно критикует Е.КОПАЧ за промедление с закупкой партий вакцины против гриппа A/H1N1.

Е.КОПАЧ в очередной раз подтвердила, что, несмотря на мощное давление, не планирует изменять свою точку зрения и закупать вакцину против нового гриппа до окончания исследований по ее безопасности.

„Когда правительство получит от фирм, с которыми мы ведем переговоры, ответ о безопасности прививок, то подпишем договор. Однако фирмы хотят, чтобы правительство заплатило за вакцину, но не хотят взять на себя ответственность за ее действие”, - сказала министр.

Е.КОПАЧ отметила, что в 2003 году, когда М.БАЛИЦКИЙ был министром здравоохранения, в Польше был зарегистрирован самый высокий уровень заболеваемости гриппом за последние десять лет - заболели 1,2 млн. людей 36-миллионной страны, и не были объявлены никакие экстренные противоэпидемические меры.

„Откуда сегодня у вас и ваших коллег такая настойчивость (в вопросе вакцинации против пандемического гриппа)?”, - спросила министр.

Она добавила, что М.БАЛИЦКИЙ лишь в октябре 2005 года решил закупить препарат „Тамифлю”, который считается одним из наиболее сильных противогриппозных лекарств, но в то же время, по данным медиков, имеет ряд не до конца проверенных побочных эффектов.

В свою очередь, М.БАЛИЦКИЙ заявил, что уверен в безопасности вакцины против “калифорнийского” гриппа, потому что Европейское агентство по оценке медицинских продуктов предоставило разрешение на использование этой вакцины в странах ЕС.

Он также заявил, что Польше „впервые за последние сто лет угрожает эпидемия, и правительство обязано заботиться не только о здоровье отдельных граждан, но и всей нации”.

Справка УНИАН. В Польше практически в 100% случаях заболевания гриппом A/H1N1 болезнь проходила в более легкой форме, чем у больных обычным гриппом.

В 2008-2009 годах обычным гриппом заболели 540 тысяч поляков, в то время как новым гриппом, который появился в Польше в мае этого года, заболели более 210 человек, ни один из них не умер.

По данным ВОЗ, с апреля по ноябрь текущего года в мире гриппом A/H1N1 заболели около 440 тысяч человек, из которых 5,7 тысяч умерли.

В то же время обычным гриппом ежегодно болеет около миллиарда людей, из которых умирает миллион.