Кировоградщина: за неделю раскупили 3-месячный запас лекарств

На протяжении первой недели после объявления в Украине эпидемии гриппа в аптеках Кировоградской области население раскупило трехмесячный запас лекарственных средств и медицинских препаратов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил и.о. первого заместителя начальника Управления налоговой милиции ГНА в области Анатолий КУРУП.

«По некоторой информации, выкуплен почти годовой запас лекарств», - добавил он.

По словам А.КУРУПА, с 2 по 9 ноября сотрудниками налоговой милиции было проведено 127 проверок аптек и аптечных пунктов. По каждой проверке было установлено отсутствие обязательного перечня лекарственных средств на период карантина в розничной сети.

«В наличии была лишь треть необходимых лекарств и средств», - отметил А.КУРУП.

Он также сообщил, что во время проверки предприятий, осуществляющих розничную продажу медпрепаратов на территории области, были обнаружены фиктивные фирмы-посредники. «Они в 2-3 раза могли завышать стоимость лекарств», - отметил налоговик.