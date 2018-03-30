Вакцинация против гриппа: панацея или плацебо?

В связи со смертью школьника из Краматорска после прививки против кори и краснухи кризис доверия украинцев к вакцинации усилился, из уст в уста передавались истории о поствакционных реакциях и осложнениях пациентов, а международные эксперты настаивали на возобновлении обязательной иммунопрофилактики. Эпидемия гриппа стала поводом для возобновления дискуссии о необходимости вакцинации. Президент Украины Виктор Ющенко призвал украинцев к вакцинации. Руководитель международной миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Юкка Пуккила рекомендует Украине начать вакцинацию против пандемического гриппа A/H1N1. Но ни одна вакцина против свиного гриппа в Украине пока не зарегистрирована. Премьер-министр Юлия Тимошенко заявляет, что в настоящее время одним из основных приоритетов сотрудничества Украины и ВОЗ станет вакцинация против сезонного и пандемического гриппа.

Насколько безопасно и целесообразно вакцинироваться в период эпидемии, мы спросили у экспертов.

Михаил Андрейчин, Председатель Ассоциации инфекционистов Украины, профессор Тернопольского медицинского университета

ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ ПРИВИВКИ ДЕЛАТЬ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО И ДАЖЕ РИСКОВАННО

Во время эпидемии прививки делать нецелесообразно и даже рискованно. В период эпидемии есть риск, что на инфекцию, которая уже имеет место в организме в состоянии инкубации, может наслоиться раздражение иммунной системы, вызванное прививкой. В результате возможны нежелательные результаты.

На фоне роста заболеваемости ОРВИ прививки могут дать больший процент реакции. Специалисты на время эпидемии советуют воздержаться от прививки.

Инкубационный период гриппа длится от суток до 7 суток. Если человеку делают прививку, то чтобы выработался иммунитет, нужно не менее 2 недель, хотя некоторые, допускают и 10 дней. Соответственно, если кто-то гарантирует человеку, что в ближайшие 7 дней он будет находиться в условиях, в которых абсолютно исключается заражение, а затем дает еще 10 дней своеобразной изоляции, которая исключает заражение, – тогда прививайте этих людей. Но подпишитесь, дайте гарантии.

Евгений Комаровский, известный педиатр

КАК ТОЛЬКО ПОЯВИЛАСЬ РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА ГРИППА – ВСЕ СТАЛИ ЛЮБИТЬ ВАКЦИНАЦИЮ

Ни о какой вакцинации от свиного гриппа речь сегодня не идет в принципе. Ее нет. Реально зарегистрированных вакцин от свиного гриппа в Украине не существует. Когда они появятся – не знает никто.

Что же касается вакцинации против сезонного гриппа, то звучит информация о том, что прививаться в разгар эпидемии – это безумие, и так идет жуткая нагрузка на иммунитет и т.д.

Но почему нельзя продолжить вакцинацию в тех районах, где нет эпидемии? Я считаю, ее надо продолжать.

Чего мы боимся? Даже если сделают прививку, и в течение ближайших двух недель она не успеет сработать, – в этом нет ничего опасного.

Я уверен, что эта эпопея остановит антипрививочную вакханалию в стране. Я это вижу на примере родного города Харькова. Как только появилась реальная угроза гриппа, все стали так любить вакцинацию, просто сердце радуется.

Борис Скачко, врач-фитотерапевт, доктор в третьем поколении

В РЕГИОНАХ, ГДЕ ВВЕДЕН КАРАНТИН, НАДО ЗАБЫТЬ О ВАКЦИНАЦИИ

Для проведения вакцинации человек должен быть здоров на протяжении последних 3-4-х недель. Не должно быть ни температуры, ни соплей, ни боли в горле. А сегодня большинство украинцев это все имеют. Если в организме есть какой-то вирус или шалит какая-то бактерия, иммунная система 2-3 недели будет восстанавливать свой статус-кво, т.е. активно работать против этой инфекции. Иммунная система не резиновая, она не может среагировать на все сразу, она вырабатывает защиту от одного вируса. А сегодня у нас три вида опасного гриппа: два сезонных и калифорнийский. По идее нужно ввести три вакцины. Но это напряженная ситуация для иммунной системы. Иммунитет может не выработаться.

Вакцинироваться или не вакцинироваться? Скорее нет, чем да. В регионах, где введен карантин, – вообще надо забыть о полной вакцинации. Единственное, где там можно провести вакцинацию – это закрытые коллективы. В воинской части легко ограничить контакты с окружающей средой и привить солдат. Или в тюрьме.

Есть статистика, если человек заболевает в первые две-три недели после вакцинации, количество осложнений на 40% больше. Но если человек был здоров, и он может обеспечить себе две недели комфортного режима, то я руками и ногами за вакцинацию.

Чтобы получить хороший результат от вакцинации, нужно организм подготовить. Ввели вакцину – попал раздражитель в организм, иммунная система начинает вырабатывать противоядие в виде антител – это белки. Чтобы она смогла выработать достаточно количество антител - есть показатель иммуногенность вакцины. У кого-то вырабатывается хороший иммунитет, у кого-то - слабенький, у кого-то - вообще нет. Печень поставляет иммунной системе кислоты, из которых она соберет интерферон или антитела. Если печень работает плохо или человек неправильно питается, то вводя любые вакцины, он только теряет время и деньги и не получит желаемого результата.

Директор Института иммунологии и аллергологии Вера Казмирчук

КТО УГОДНО РАССКАЗЫВАЕТ, ЧТО НУЖНО ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ

Я не буду давать никакие комментарии. Если наш Президент, расставив руки, говорит, что надо вакцинироваться… Это превращается в шоу… Когда Андрейчин (Председатель Ассоциации инфекционистов Украины - УНИАН) говорит: обеспечьте 2 недели полного благополучия, отсутствия контакта с вирусными больными и только тогда вакцинируйтесь, а после этого выступает кто угодно и рассказывает, что нужно вакцинироваться…

Владимир Гаврилюк, иммунолог, семейный доктор

В ИДЕАЛЕ НУЖНО ПРИВИВАТЬСЯ ПРОТИВ КАЖДОГО ШТАММА ГРИППА

Целесообразность вакцинации – это вопрос к эпидемиологам. Они лучше всего знают, началась эпидемия или нет. Насколько я понимаю, сейчас объединили эпидемию ОРВИ с эпиде-мией гриппа и с вкраплениями свиного гриппа в том числе. Своевременно сейчас вакцинироваться или уже поздно - сейчас иммунологи вам не скажут, потому что у нас нет данных относительно сроков и масштабов процесса.

Иммунологи могут сказать, что будет с организмом, если его привить поздно, своевременно или заблаговременно. Если заблаговременно – будет ожидаемый полезный эффект вакцинации: уменьшен масштаб эпидемии, если человек заболеет, то перенесет легкую форму, а если все же тяжелая, то без осложнений. Если привить своевременно – эффект будет примерно такой же. Если привить поздно, в разгар эпидемии – эффект будет непредсказуемый, скорее всего он будет отрицательный.

У каждого человека индивидуальный тип иммунного ответа. Есть люди со слегка сниженной иммунной реактивностью, а есть люди у которых иммунная реактивность очень высокая (аллергики, люди, которые принимают иммунностимулирующие препараты). Реакция будет хуже у тех, у кого иммунная система посильнее, покрепче и пореактивнее.

В идеале нужно прививаться против каждого штамма гриппа. Доказанных перекрестных реакций пока что не существует. Делать все три прививки сейчас – я скорее всего буду возражать о целесообразности такого мероприятия. Но если бы сделали вакцинацию в сентябре от типичного гриппа для этого сезона, а потом спустя какое время привиться от вкраплений свиного гриппа, тогда все было бы нормально. Если делать все своевременно, то и последствия будут более предсказуемы и ожидаемы.

Анна Ященко, Андрей Вацик