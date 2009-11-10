Сегодня - брифинг Биловола относительно вакцинации против гриппа

Сегодня в 13.00 в Министерстве здравоохранения Украины состоится брифинг главного государственного санитарного врача Александра БИЛОВОЛА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, А.БИЛОВОЛ проинформирует об алгоритме проведение вакцинации против сезонного и пандемического гриппа.

Место проведения брифинга: Минздрав Украины (ул. Грушевского, 7, ІІІ этаж, малый зал коллегий).

Аккредитация представителей СМИ продолжается до 12.00 по тел.: 253-02-25.