Сегодня - брифинг Биловола относительно вакцинации против гриппа
11:42, 10 ноября 2009Страна
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В Минздраве
Сегодня в 13.00 в Министерстве здравоохранения Украины состоится брифинг главного государственного санитарного врача Александра БИЛОВОЛА.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, А.БИЛОВОЛ проинформирует об алгоритме проведение вакцинации против сезонного и пандемического гриппа.
Место проведения брифинга: Минздрав Украины (ул. Грушевского, 7, ІІІ этаж, малый зал коллегий).
Аккредитация представителей СМИ продолжается до 12.00 по тел.: 253-02-25.
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