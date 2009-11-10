Эмиратские врачи подарили зрение слепому от рождения мальчику

Через 12 лет после рождения суданский мальчик впервые увидел окружающий его мир, безмерно счастливых родителей и родственников. Успешную глазную операцию провели эмиратские медики из Международного гуманитарного мобильного госпиталя, недавно размещенного в Южном Судане по решению председателя Управления Красного Креста Объединенных Арабских Эмиратов.

Группа офтальмологов, входящая в состав миссии, обследовала слепого с рождения ребенка, страдающего глаукомой обоих глаз, и в "полевых условиях" провела операцию с использованием новейшего оборудования. Как сообщил руководитель эмиратского мобильного госпиталя в Южном Судане Кадим Аль Дараий, команда врачей направлена в этот регион для оказания бесплатной помощи, включая медикаменты, местным жителям, которые не имеют ни возможности, ни средств для получения квалифицированного медицинского обслуживания.

ami-tass.ru