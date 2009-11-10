Запорожье: умер пациент, госпитализированный с ОРВИ

В Мелитополе Запорожской области умер пациент, госпитализированный с диагнозом «острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ)».

Информацию об этом УНИАН официально подтвердил главный санитарный врач Запорожской области Анатолий СЕВАЛЬНЕВ.

"Действительно, в Мелитополе зафиксирован факт смерти человека, которому был поставлен диагноз ОРВИ. Говорить о связи случившегося с появлением на территории Украины гриппа типа А/H1N1 сейчас нельзя, так как причина смерти человека однозначно будет установлена только через несколько недель", - сообщил А.СЕВАЛЬНЕВ.

По его словам, на сегодняшний день у погибшего отобраны необходимые для вирусологического исследования материалы и переданы в Киев - в одну из 2-х лабораторий Украины, занимающихся подобными исследованиями.

"В случае, если лаборатория не снимет однозначно вопрос о связи смерти человека с появлением в нашей стране калифорнийского гриппа, материалы будут переданы для исследования в лаборатории Европейского бюро ВОЗ - в Лондон или Копенгаген. Т.е. однозначно причина смерти человека будет установлена лишь спустя несколько недель", - сообщал А.СЕВАЛЬНЕВ.