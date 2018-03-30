Самые дорогие осложнения гриппа - предвыборный бред и горячка

Буквально у нас на глазах в режиме онлайн отечественная медицина из затурканной бесприданницы превратилась в богатую невесту, которой теперь домогаются и бизнесмены, и депутаты всех мастей. То у государства не было средств даже на копеечные лекарства и хлорку для дезинфекции больничных коридоров и туалетов, а тут вдруг отвалили целых полтора миллиарда! Отныне к министру здравоохранения Украины (даже те, кто его не любит) должны обращаться не иначе как «дорогой Василий Михайлович». Кто еще из его коллег может похвастаться миллиардом, который нужно освоить буквально за полтора месяца? И таким вниманием первых лиц государства, прессы и парламента, который, не вникая в подробности, проголосовал за выделение суммы, составляющей четверть годового бюджета всей отрасли?..

Но в большую бочку меда коварная судьба, как водится, добавила и большую ложку дегтя. На следующий день после золотого дождя телеканалы начинали выпуски новостей не статистикой эпидемии, а репортажем из Минздрава, в кабинеты которого временно переселились сотрудники Генеральной прокуратуры. Наверное, это случайное совпадение, что именно в тот день стражи закона пришли изымать документы, чтобы разобраться, как и куда были потрачены 50 млн. грн., выделенных весной на борьбу со свиным гриппом. Наверное, так же случайно в это время там оказались и телекамеры.

События последних недель и без того подорвали веру в эффективность здравоохранения как системы, а разговоры о предстоящих допросах и возбуждении уголовных дел окончательно ее похоронили, добавив новую волну паники. И медики, и пациенты из последних сил стараются день продержаться да ночь простоять в надежде на помощь из центра — ведь им нужны не только медикаменты, диагностикумы, аппаратура, квалифицированные консультации и поддержка коллег. А если в штабе отрасли такой форс-мажор, в состоянии ли там думать о чем-то и ком-то другом?.. Может, прокуратуре стоило раньше поинтересоваться в МЗ? Пиара, правда, было бы меньше, зато толку куда больше.

«Режим с гигиеной нарушали на каждом шагу…» «ЗН» неоднократно «хватало» за руку чиновников, которые любят жонглировать медстатистикой и проделывать фокусы с тендерами и бюджетными деньгами. К сожалению, должна отметить, что их мастерство, как и наглость, с каждым годом растет. Это наглядно продемонстрировала борьба с эпидемией гриппа, которая, напомню, началась еще в апреле — с выделения пресловутых

50 млн. грн., судьба которых так всех заинтересовала.

Начну с денег. Ни из телеэфира, где министр многократно комментировал ситуацию, ни из доклада, который он готовил для выступления в парламенте, так никому и не удалось узнать, на что конкретно были потрачены бюджетные деньги в кризисное для страны время. В докладе этот пункт стоял под номером 5:

«Сегодня всех интересует, куда министерство потратило

50 миллионов, куда будут тратиться другие средства, которые сейчас выделяются?

Большие это средства или малые — вопрос спорный, учитывая суммы, которые другие страны мира выделяли на преодоление эпидемии. Например, США выделили своей системе здравоохранения 1,5 млрд. долл., Бразилия — 66,5 млн. долл., Россия — 6 млрд. рублей.

Думаю, ни у кого нет сомнения, что украинская система здравоохранения работает, к сожалению, несколько в иных реалиях. Поэтому, уважаемые господа, это большое лукавство — перекладывать на Министерство здравоохранения, особенно сегодня, ответственность за нищенское состояние, в котором государство держит отечественную систему здравоохранения многие годы.

Нами уже подготовлены все шаги по реформированию отрасли, есть понимание и видение, что и как надо менять. Но вызовы времени не дают возможности двигаться быстро.

В завершение, возможно, повторюсь, но хочу сказать: кого интересуют так называемые финансовые злоупотребления в МЗ, приглашаю проверить это после преодоления эпидемии. Кстати, напомню общественности, что распределение средств министерство не проводило единолично, а делало при участии других государственных органов, в том числе и правоохранительных.

Уважаемые депутаты, хочу вас заверить: Министерство здравоохранения никогда не скрывало и не будет скрывать сведений о ситуации в государстве. Все обвинения о замалчивании случаев смерти — клевета.

В отличие от политиков, работа врачей основывается на базе доказательности, поэтому до получения результатов лабораторных анализов мы не имели ни юридического, ни морального права объявлять об эпидемии в стране. Культуры вирусов нельзя вырастить быстро по желанию той или иной политической силы. Поэтому закончу доклад словами, которыми и начинал: законы эпидемиологии не имеют ничего общего с законами политики, вирусам безразлично, какая политическая сила при власти, а болезни не лечатся критикой оппозиции».

Ну, и где хотя бы одна конкретная цифра, мероприятие, программа, тянущие на ответ, куда делись деньги.

Именно потому, что вирусам все равно, будут выборы в нашей стране или нет, «ЗН» еще летом посылало в министерство письмо с коротким вопросом: как Украина готовится к эпидемии нового гриппа? Ранее у нас публиковались статьи, в которых президент Украинского общества клинической лабораторной диагностики, профессор Любовь Громашевская и ее коллеги высказывали обеспокоенность, называя ситуацию критической, — ведь без точной диагностики болезни невозможно добиться эффективного лечения. Официального ответа мы не получили, зато из надежных источников узнали, что все «преимущества» тендера по закупке у единого участника были использованы максимально. Понятно, что фирм, планировавших принимать участие в торгах, было немало, но не все успели даже заявки подготовить: объявление появилось на сайте в пятницу, последний день подачи — понедельник. Прикол в том, что тот июньский понедельник был выходным, как у нас бывает после праздника. Очевидно, только по счастливому стечению обстоятельств американская фирма успела подать документы и выиграла тендер, невзирая на досадные «мелочи» — ее продукция не предназначена для практического здравоохранения, к тому же она не была зарегистрирована в Украине. Те же фирмы, которым диагностика гриппа A/H1N1 по плечу, никак не могли получить регистрацию, несмотря на то что уже имели предварительные заказы от частных лабораторий. Бизнес-структуры, считавшие, что в МЗ их незаслуженно обошли, исписали горы бумаг с жалобами в Минэкономики, Министерство юстиции, Генпрокуратуру, но поезд ушел, а мы все остались на перроне в ожидании пандемического гриппа. Если бы пришел только сезонный грипп, все так бы и кануло в Лету. Но пневмонии, которые врачи называли «нетипичными», и летальные исходы, счет которым дошел до сотни, обострили эту проблему и потребовали четкого ответа: что происходит? Двух лабораторий в столице для страны с 46-миллионым населением явно недостаточно даже в спокойное от эпидемии время, что уж говорить о нынешней осени. С терапевтической целью — чтобы успокоить население — телеканалы продемонстрировали нам визит премьер-министра с командой в супероборудованную лабораторию. Но ведь хорошо известно, что принадлежит она Аграрному университету, а не медицинскому ведомству, создавалась не один год и совсем за другие деньги.

Что интересно, статья в «ЗН» об эпидемии вышла в субботу, а в следующий понедельник нам позвонили представители одной из фирм, которых «продинамили» с тендером, и сообщили, что в выходные дни их телефоны обрывались: «Срочно завозите свою продукцию!» — «Но нас до сих пор не зарегистрировали», — парировали те. — «Вы везите, все будет».

И действительно, в понедельник они получили все необходимые документы. Дело даже не в том, купят продукцию их или какого-нибудь другого производителя, которого зарегистрируют, просто реакция чиновников подтверждает, что, во-первых, диагностировать вирусы гриппа в период эпидемии у нас таки нечем и, во-вторых, деньги, выделенные на борьбу с пандемией, так до нее и не дошли.

По одним сведениям, на тест-системы ушло около двух миллионов гривен, по другим — намного больше. Говорят, на диагностику пожертвовали треть из 50 противоэпидемических миллионов. В.Князевич прав: это гораздо меньше, чем выделила Америка, но, согласитесь, все равно хочется, чтобы их потратили с пользой для здравоохранения, а не только отдельных фирм.

А теперь что касается трюков со статистикой. Поверили министру, что «все обвинения о замалчивании случаев смерти — клевета».

Но в то же время у нас нет оснований не верить заместителю генерального прокурора Татьяне Корняковой, которая заявила: «Стало известно, что в Тернополе первые вспышки обнаружили 10 октября, а в СМИ первые официальные сообщения об этом мы увидели только 25 октября. На эти вопросы должны будут отвечать должностные лица».

Вслед за Генпрокуратурой засомневался в истинности статистики и президент:

«Хочу напомнить, до 24 октября 2009 года в Тернопольской области уже было зафиксировано 10 смертей, шесть смертей — во Львовской области. И после проведения Майдана, через семь дней Киев получил обстоятельства, на которых был достигнут тот уровень заболеваемости, после которого вводится объявление эпидемии гриппа. Это, казалось бы, простое поведение крупных политиков. Элементарное игнорирование средствами, с которых начинается профилактика борьбы с этим заболеванием в любой стране мира, любом обществе.

А нам нужно шоу проводить, нам нужны концерты, поскольку они уже оплачены, 130 млн. уже израсходованы. В этом, уважаемые украинцы, я вижу не только моральную, но и уголовную ответственность.

Я обратился в Генеральную прокуратуру Украины с требованием возбудить уголовные дела по факту преступной небрежности, которую проявили прежде всего главный государственный санитарный врач Украины, санитарный врач города Киева, члены правительства, у которых была ежедневная информация об эпидемической ситуации в стране, но ради политических дивидендов и амбиций они не остановились ни перед чем».

Интересно, почему гарант считает, что концерт на свежем воздухе на Майдане опаснее, чем шоу в закрытом помещении, где, несмотря на официальную отмену всех публичных мероприятий, проходило закрытие кинофестиваля «Молодость», где он отметился вместе с супругой? Кстати, и футбольный матч на стадионе имени Лобановского совершенно не вписывается в требования санэпидрежима. Что же касается «урядовців», которые имели ежедневную информацию, самое время вспомнить, «чей» у нас министр здравоохранения, в смысле, по чьей квоте он прошел в правительство. По большому счету, затронут вопрос национальной безопасности: в стране зафиксированы, по словам президента, 16 смертей, но никто не взял на себя ответственности обнародовать эту информацию, что действительно напоминает ситуацию с четвертым реактором.

Не знаю, кто и как информировал гаранта, источником же официальной информации для народа все это время служит официальный сайт Минздрава, на котором даже 26 октября сообщалось, что в Украине зарегистрировано всего два случая гриппа A/H1N1, с которыми благополучно справились еще летом. Какие основания для паники?!

27 октября, когда уже гудела вся Западная Украина, сайт сообщил, что А.Биловол, главный государственный санитарный врач Украины, доложил министру В.Князевичу об осложнении эпидситуации в Тернопольской области буквально следующее:

«Несмотря на постепенное снижение количества ежедневных заболеваний людей в связи с внедрением ограничительных мер, в лечебно-профилактические учреждения обращаются больные, в том числе с тяжелыми формами пневмонии. Из-за несвоевременных обращений граждан за медпомощью осложнена диагностика болезни и целенаправленное лечение. Как следствие есть летальные случаи, вероятно, вызванные респираторной вирусной инфекцией. …С 1 по 26 октября исключительно методом выявления иммуннофлюоресцирующих антител проведены исследования мазков из носа, зева у людей с целью выделения антигенов вирусов гриппа и ОРВИ. …Результаты методом флюоресцирующих антител от умерших двух лиц — отрицательные. Ситуация находится под личным контролем главного государственного санитарного врача Украины».

Последнее, по-видимому, должно было всех успокоить. Но люди продолжают обращаться за медпомощью и, к прискорбию, продолжают умирать. Счет уже пошел на десятки, а точного диагноза нет. Можно было только гадать, какой вирус лишает жизни наших соотечественников, потому что точный диагноз вышеупомянутым методом не поставишь. Напомню, что ВОЗ рекомендовала диагностировать свиной грипп методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени.

Недовольство президента действиями главного государственного санитарного врача небезосновательно, специалисты в кулуарах тоже говорят, что бывали у нас главгосы более опытные и знающие. Объясните тогда людям мудрость замысла: зачем вводить в СНБОУ министра и его зама — главного санитарного врача, которые по статусу принадлежат к когорте госчиновников, обвиненных в «преступной халатности»?! Что президенту и секретарю СНБОУ с ними делить? Ответственность или..?

Маски-шоу вместо митингов Кто отслеживал информацию о количестве заболевших и умерших, тот наверняка заметил, что в одно и то же время разные должностные лица называли разное количество жертв эпидемии и причин смерти людей. Это, безусловно, сеяло панику и вызывало озлобление: как можно верить властям, которые с легкостью переступают через человеческие страдания и судьбы? В другое время на печальную статистику никто бы внимания не обратил — первая у нас эпидемия, что ли?! Но на носу выборы. Политики быстренько сориентировались и, как говорят студенты, слизали идею у медиков. Помните, раньше в случае ОРВИ к пяткам прикладывали горчичники? Болезнь они не лечат, но как отвлекающий маневр весьма эффективны.

Когда стало очевидно, что госпитализировать такое количество заболевших некуда, диагностировать и лечить по большому счету нечем, пришла спасительная идея: акцентировать все внимание на… марлевые повязки. То, о чем говорили шепотом врачи в ординаторских, руководители областей стали озвучивать в прямом эфире: Тернополь жалуется на то, что нет областной инфекционной больницы, из Ривного сообщают, что на всю область всего пара аппаратов искусственной вентиляции легких, Черновцы обеспечены антибиотиками всего на 10% и т.д. и т.п. И что слышат в ответ? «А сколько масок вы сшили?» Киев, в котором вся медицина уже второй год требует хирургического вмешательства, где с каждого больного требуют т.н. благотворительный взнос, а задолженность перед медучреждениями, по словам депутатов горсовета, достигла космических цифр, вдруг выбился в передовики. Мэрию выручили учителя и воспитатели детских садов, которым назначили оброк — сотнями шить марлевые повязки. На селекторном совещании, которое проводила премьер-министр, губернаторы быстренько сориентировались: если хочешь получить помощь больницам, начинай просить гектары марли и рапортуй, что все круглосуточно сидят за швейными машинками.

Интересно, что на это раньше всех купилась оппозиция. Правда, вначале это выглядело, мягко говоря, издевательски — как иначе может воспринимать телезритель, оставшийся без лекарств и надежной медпомощи, картину, когда в уютном зале народный депутат, открыв сумочку от «Шанель», достает импортную коробочку с одноразовыми масками, чтобы поделиться с коллегами?! Лидер партии, помедлив, тоже пошел в народ: вручил баб... в смысле женщинам цветы, Красному Кресту — маски. Считайте, Виннице грипп уже не страшен. А чтобы и в остальных регионах знали, за кого голосовать, он обещает завезти еще несколько миллионов масок. Наверное, придется на каждой вышивать логотип партии — иначе электорат не распознает, где от кого, ведь и другие штабы подсуетятся.

Тема одноразовых и марлевых повязок стала главной и в стенах парламента. Вслед за оппозицией подтянулись и другие — нардеп из коалиции рассказал, что обошел все аптеки в Белой Церкви и нигде не увидел ни одной маски. Да за такое во времена инквизиции не только в отставку отправляли!.. Кто же после всего этого посмеет упрекнуть власть, которая распорядилась бросить все силы и средства на изготовление повязок?! Пресса сообщает, что уже потрачено

10 млн. гривен на закупку 6 млн. метров марли. До конца эпидемии и не такое освоят.

Уже неделю политики спорят о том, какие цены должны быть в аптеках на этот товар, стоит их регулировать или нет. Почему-то никому в голову не приходит простая мысль: если невыгодно продавать в аптеках, отправляйте в магазины, покупают же там средства гигиены — зубную пасту, например, мыло и шампуни. Если цены будут завышены, народ быстро вспомнит, как это делается в домашних условиях, найдут и марлю, и нитку с иголкой. А пока пенки снимают дельцы, которые прямо на улицах предлагают дефицит от 10 до

20 гривен за штуку — в зависимости от ситуации.

Чем опасны маски-шоу в нынешних условиях? Это очень дорого обходится стране, в которой почти два десятилетия разрушается система инфекционных больниц. На повязки уходят миллионы бюджетных гривен, которые могли бы превратиться в современные боксы и палаты. Не кажется ли вам, что выбрасывать миллионы на повязки — самое безопасное в плане ревизии дело? Кто и как может проконтролировать, сколько их было сшито и кому роздано? Это вам не лаборатории или аппараты искусственной вентиляции легких, наличие или отсутствие которых можно обнаружить в любой момент.

Истерия вокруг масок отвлекает от главного — никто не обращает серьезного внимания на то, что у нас на государственном уровне нет ни стратегии, ни тактики борьбы с инфекционными болезнями. На что будут тратить миллиард — кто-нибудь знает?!

Нужны ли контрацептивы, когда начались схватки Когда в стране эпидемия инфекционных заболеваний, логично предположить, что в созданных штабах и комиссиях будут работать не только эпидемиологи, но и инфекционисты. Каково же было мое удивление, когда Жанна Ивановна Возианова — академик, ученый с мировым именем, отрицательно покачала головой: «Нас уже давно никуда не приглашают — ни меня, ни сотрудников кафедры инфекционных болезней Национального медицинского университета им. А.Богомольца. Не пришлись ко двору! Весной, правда, меня спрашивали по поводу подготовки к эпидемии нового гриппа. Я считаю, что мы совершенно не готовы, нужно начинать почти с нуля. Возьмите многомиллионную столицу — инфекционную больницу на территории Александровской больницы давно закрыли на капремонт, обещали открыть два или даже три года назад, но территория уже поросла бурьянами, давно не ведутся никакие работы. На весь город меньше 200 инфекционных коек — куда госпитализировать больных?! А как спасать тяжелых, когда в распоряжении инфекционистов всего 10 реанимационных коек?! Прогноз главного государственного санитарного врача — переболеет каждый четвертый. А выздоровеет?! На своей базе мы имели возможность оперативно делать анализы, приглашать специалистов из других отделений и кафедр на консилиумы, а как теперь это делать, когда все разбросано по городу?! За последние годы произошло резкое сокращение инфекционных коек во многих областях, причем не только взрослых, но и детских, закрывают целые отделения. Я неоднократно поднимала этот вопрос и в Академии медицинских наук, и в мэрии, выступала на ученом совете в Министерстве здравоохранения, но так и не смогла добиться должного внимания к инфекционным заболеваниям. У нас часто объявляли эпидемию и карантин в школах, когда в отделении не было ни одного случая гриппа. Когда люди болеют ОРВИ, они в большинстве случаев обходятся без госпитализации, вот и сложилось превратное мнение, что без инфекционных коек можно обойтись. Меня потому и не приглашают в министерство — я их огорчаю своей информацией, каждый раз требую начинать любую программу с детального анализа ситуации, говорю, что считаю нужным».

Напомню, что особое недовольство чиновников от медицины вызвала принципиальная позиция Ж.Возиановой, когда решался вопрос о внеплановой вакцинации против кори и краснухи в прошлом году. Известно, что Жанна Ивановна выступает против поголовных прививок: если настоятельно рекомендуете это делать — вначале обследуйте человека, определите его иммунный статус, а уж потом решайте — нужно это ему или нет. (На что чиновники, как правило, отвечают: так это очень дорого.) Академик убеждена: «Во время вспышки сезонных ОРВИ, а тем более, когда разгорается эпидемия, делать прививки нельзя. Ведь никто не знает, инфицирован в данный момент человек или нет, он попросту может не выдержать вакцинальной нагрузки».

Наука считает, что иммунный ответ может сформироваться только через месяц, что автоматически исключает вопрос вакцинации в нынешних условиях. Такого же мнения придерживается и главный врач Львовской больницы скорой помощи Мирон Борисевич, который работает в эпидочаге уже которую неделю. Специалисты санэпидслужбы почему-то уверены, что иммунитет вполне может сформироваться за семь дней, так что самое время делать прививки. Но против какого из вирусов, если их циркулирует четыре? Похоже, президента им удалось убедить. В своем обращении он заявил: «Единственным средством предупреждения любой инфекции является вакцинация... Как глава государства, прошу вас, дорогие соотечественники, пересмотреть свое отношение к вакцинации и в случае необходимости, подчеркиваю, исключительно после консультации с врачом, сделать ее».

Жаль, что никто так и не осмелился доложить главе государства, что у нас не только медикаменты в аптеках кончились, но и врачи — первичное звено медицинской помощи, давно уже страдает от дефицита кадров. С кем консультироваться, если медики, которые еще держатся на ногах, работают сутками без подмены?!

Коварная четверка Заведующая кафедрой вирусологии Национальной академии последипломного образования профессор Ирина Дзюблик, кажется, о гриппе знает все — давно его изучает, написала о нем не одну книгу.

«Каждый год у нас циркулирует около 300 разных вирусов — гриппа, парагриппа, риновирусы, аденовирусы и т.д. Очень часто встреча с ними заканчивается пневмонией, так что нынешний сезон — не исключение. Очень важно правильно диагностировать и соответственно лечить больного, потому что вирусная и бактериальная пневмонии требуют разного медикаментозного лечения. Чем мы можем помочь в данной ситуации? Наша кафедра вирусологии — единственная в сфере последипломного образования, к нам обращаются со всей Украины, недавно мы подготовили цикл обучения по ПЦР-диагностике, это сложные методики, которые сегодня весьма востребованы.

Этой осенью ситуация осложнилась тем, что к трем сезонным вирусам добавился калифорнийский А/H1N1. Он действительно не чувствителен ко многим лекарственным препаратам, которые есть в нашем арсенале. В 1976—77 годах на нашей территории была эпидемия вируса

А/H1N1, который тогда назвали глобальным русским гриппом, уровень заболеваемости был весьма высоким», — подчеркнула Ирина Владимировна.

Когда люди в панике, они не в состоянии расслышать рекомендации медиков, тем более, когда лечить берется высшее руководство страны. Правительство, в отличие от президента, уверено, что единственным спасением от эпидемии является швейцарский препарат тамифлю, который закупается сотнями тысяч доз. Его название, наверное, уже запомнили все — от младенцев до пенсионеров. Практикующие врачи отнюдь не уверены в том, что это действительно панацея, и пытаются предостеречь людей от приема этого препарата в профилактических целях. Тому есть несколько причин.

На официальном сайте Минздрава можно прочитать, что данный препарат выпускается в виде порошка для суспензии и в капсулах. Порошок «предназначается для лечения и профилактики гриппа А и В у взрослых и детей старше одного года». Капсулы рекомендуют взрослым и детям старше 12 лет. (Кстати, производитель рекомендует принимать с 13 лет.) На сайте нет ни слова о том, что тамифлю был запрещен в Японии, где несколько подростков, принимавших его, пытались совершить самоубийство, остальные жаловались на расстройство сна и ночные кошмары. Очень настороженно относятся к этому противовирусному препарату в Великобритании, где его использовали на ранних стадиях развития эпидемии нового гриппа, — более половины школьников жаловались на серьезные побочные эффекты, о которых не было сказано в инструкции.

Эксперты напоминают, что этот препарат в свое время объявлялся панацеей от птичьего гриппа, но поскольку тогда эпидемии не было, он так и остался невостребованным. Срок его хранения — 5 лет, так что считайте сами. Напомню только, что ВОЗ усиленно рекомендует этот препарат как панацею и призывает правительства активнее работать с производителем. Совсем недавно картину несколько подпортила информация о том, что в Европе зарегистрированы десятки случаев, когда калифорнийский грипп совершенно не реагирует на тамифлю. Выходит, не тот препарат назначили на роль панацеи?

Стоит ли отчаиваться, если в вашей аптечке нет тамифлю? По мнению профессора-иммунолога Екатерины Гаркавой, в каждом доме есть немало средств для профилактики.

«Очень часто грипп заканчивается пневмонией, особенно, если человек переносит его на ногах, — объясняет Екатерина Григорьевна. — Просто раньше на это не обращали такого внимания, как сегодня. Страдают в первую очередь те, у кого нарушен иммунитет, — больные, перенесшие тяжелые операции, те, у кого сахарный диабет, астма, онкопатология, туберкулез, СПИД и т.д. Просто очень много людей не обращаются вовремя к врачу, не обследуются и не знают о своей болезни. Чтобы повысить иммунитет, внимательно следите за своим питанием. Как бы ни традиционно звучали рекомендации, но постарайтесь им следовать. В рационе ежедневно должны быть свежие фрукты и овощи, соки, морсы, фиточаи. Очень полезна, особенно детям, тыква в любом виде — запеченная, тушеная, с медом, орехами — кто как любит. Не спешите принимать антибиотики — если заболевание даст осложнения, лечить их будет нечем — бактерии очень быстро приспосабливаются к медпрепаратам, становятся резистентными».

По себе знаю — многие воспринимают такие советы как бабушкины рецепты и по привычке тянутся к аптечке. Не спешите. Подобные рекомендации я слышала совсем недавно в исследовательских центрах Германии, где занимаются биологией и медициной на самом современном уровне. В лабораториях, о которых мы можем только мечтать, ученые со всего мира исследуют сложнейшие явления, например, как белок должен кратчайшим путем транспортировать молекулы действующего вещества фармпрепарата к больной клетке. Они объясняют, что вирус калифорнийского гриппа имеет под прицелом эпителий легких, — вот откуда пневмонии. А чтобы противостоять этой атаке, организму нужны витамины и антиоксиданты, которые будут укреплять капилляры и эпителий легких. Среди научных рекомендаций — те же кислые фрукты и соки из них, орехи, зелень, пища, богатая белками. Единственное, что отличает их от бабушкиных советов — там не знают нашей калины и вместо нее рекомендуют бокал натурального вина, лучше красного, а также прогулки на свежем воздухе и никакой паники.

Последнее особенно важно для нас.

Ольга СКРИПНИК

zn.ua