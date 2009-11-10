Запахи возвращают память

Группа ученых под руководством Йаара Йешуруна (Yaara Yeshurun) из Научного института имени Вайцмана (Weizmann Institute of Science), Израиль, выяснила, каким образом запахи связаны с памятью человека.

В память человека впечатываются как хорошие, так и плохие запахи, а понимание механизма связи между запахом и воспоминаниями поможет работать с последствиями травм.

По словам ученых, самое сильное первое впечатление оставляют неприятные запахи, что, скорее всего, является следствием работы эволюционного защитного механизма, однако приятные запахи также оставляют в мозге свой след. Первая встреча с запахом обычно отпечатывается в мозге, независимо от его качества.

В ходе эксперимента ученые представили волонтерам ряд объектов и связали каждый из них с запахом и звуком. Часть запахов была приятной, например, запах груши или звук гитары, а часть неприятной, к примеру, запах тухлой рыбы или звук дрели. А спустя неделю волонтеры были призваны назвать показанные им предметы.

Исследование показало, что предметы, вызывавшие неприятные ассоциации, вспоминались легче, независимо от того, был с ними связан неприятный звук или запах. А затем аналогичный эксперимент был проведен при одновременном сканировании мозга.

При сканировании было видно, что в момент, когда возникала между объектом и запахом, в части гиппокампа и миндалине возникала активность, однако аналогичной реакции на связь со звуком не возникало.

Ученые надеются, что дальнейшие исследования позволят разработать новую методику восстановления воспоминание и, напротив, уничтожения ранних травматических воспоминаний.

vokrugsveta.ru