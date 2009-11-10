Возианова: В Киеве на весь город меньше 200 инфекционных коек

В Киеве на весь город насчитывается меньше 200 инфекционных коек, сообщила в комментарии «Зеркалу недели» академик-инфекционист АМН Украины Жанна Возианова.

По ее словам, возможности по госпитализации больных в киевских инфекционных больницах крайне ограничены.

«Возьмите многомиллионную столицу — инфекционную больницу на территории Александровской больницы давно закрыли на капремонт, обещали открыть два или даже три года назад, но территория уже поросла бурьянами, давно не ведутся никакие работы.

На весь город меньше 200 инфекционных коек — куда госпитализировать больных?! А как спасать тяжелых, когда в распоряжении инфекционистов всего 10 реанимационных коек?!» — акцентировала Возианова.

При этом, по ее словам, ни в Академии медицинских наук, ни в мэрии должного внимания к инфекционным заболеваниям не было. Так, за последние годы произошло резкое сокращение инфекционных коек — как взрослых, так и детских — во многих областях Украины.

«У нас часто объявляли эпидемию и карантин в школах, когда в отделении не было ни одного случая гриппа. Когда люди болеют ОРВИ, они в большинстве случаев обходятся без госпитализации, вот и сложилось превратное мнение, что без инфекционных коек можно обойтись. Меня потому и не приглашают в министерство — я их огорчаю своей информацией, каждый раз требую начинать любую программу с детального анализа ситуации», — пояснила Возианова.

По ее словам, сегодня сотрудников кафедры инфекционных болезней Национального медицинского университета им.А.Богомольца к консультациям по инфекционным заболеваниям не подключают.

«Нас уже давно никуда не приглашают — ни меня, ни сотрудников кафедры инфекционных болезней Национального медицинского университета им.А.Богомольца. Не пришлись ко двору! Весной, правда, меня спрашивали по поводу подготовки к эпидемии нового гриппа. Я считаю, что мы совершенно не готовы, нужно начинать почти с нуля», — подчеркнула академик.

zn.ua