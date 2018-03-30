Комаровский: Что такое гриппозная пневмония

Если не покупать лекарства с недоказанной эффективностью, то обеднеет множество предприятий… Легочная чума для врача в тысячу раз проще, чем гриппозная пневмония… «Тамифлю» для профилактики – преступление…

Известный педиатр Евгений Комаровский поделился с журналистами своим виденьем эпидемии гриппа, способами борьбы и профилактикой вирусных заболеваний.

Нужна ли вакцинация

Ни о какой вакцинации от свиного гриппа речь сегодня не идет в принципе. Ее нет. Реально зарегистрированных вакцин от свиного гриппа в Украине не существует. Когда они появятся – не знает никто.

Что же касается вакцинации против сезонного гриппа, то звучит информация о том, что прививаться в разгар эпидемии – это безумие, и так идет жуткая нагрузка на иммунитет и т.д.

Но почему нельзя продолжить вакцинацию в тех районах, где нет эпидемии? Я считаю, ее надо продолжать.

Чего мы боимся? Даже если сделают прививку, и в течение ближайших двух недель она не успеет сработать, – в этом нет ничего опасного.

Я уверен, что эта эпопея остановит антипрививочную вакханалию в стране. Я это вижу на примере родного города Харькова. Как только появилась реальная угроза гриппа, все стали так любить вакцинацию, просто сердце радуется.

Легочная чума для врача в тысячу раз проще, чем гриппозная пневмония

Сезонный грипп у нас есть однозначно. В этом не сомневается никто. Легочная чума – это стопроцентная смерть в течении суток. От этого массово не лечат. Легочная чума для врача в тысячу раз проще, чем гриппозная пневмония. Потому что элементарные антибиотики вроде тетрациклина, который стоит копейки и продается в любой аптеке, прекрасно действуют на возбудителя чумы. Когда есть реальная угроза чумы – нужно поставить шлагбаумы и заставить население жрать тетрациклин, и все будет нормально.

Птичий грипп – фактически смертельный. Но к счастью для всех, этот грипп передается от птицы к человеку, но не передается от человека к человеку. И если, не дай Бог, он начнет передаваться – это будет угроза человечеству. И к этой угрозе надо быть готовыми. Создать вакцину, которая спасет мир после начала эпидемии, можно в течение шести месяцев. Но эти шесть месяцев миру нужно продержаться. Тот же озельтамивир пока еще действует против птичьего гриппа. А массовая раздача препарата может привести к тому, что действовать престанет.

«Тамифлю» для профилактики – это преступление

«Тамифлю» для профилактики, с точки зрения современной медицины, – это преступление. Это значит обречь этот препарат на неэффективность. Несколько месяцев поголовного пожирания «Тамифлю» – и вирус будет к нему устойчив. Значит, мы потеряем один из инструментов борьбы с ним.

Эффективных противовирусных препаратов не существует

Возьмем всем известную оксолиновую мазь. Я не утверждаю ни того, что она хорошая, ни того, что она плохая. Это лекарство с недоказанной эффективностью. Медицинская наука строго регламентирует все процедуры по доказательству эффекта препаратов. Надо сделать 5 тысяч тюбиков оксолиновой мази и 5 тысяч тюбиков с пустышкой, похожей на оригинал. Раздать это 10 тысячам человек, которые будут мазать себе носы. Но никто, кроме комиссии независимых экспертов, не будет знать, что в таком тюбике находится. А потом сравнить результаты. На сегодня доказательных исследований нет. Потому что всегда было проще финансировать конкретного чиновника, нежели доказательные исследования.

Если люди престанут покупать лекарства с недоказанной эффективностью, то в нашей стране обеднеет огромное количество предприятий и производителей.

Эффективных противовирусных препаратов не существует.

Аспирин и вирус несовместимы

Что касается жаропонижающих средств, то есть всего два лекарства, которые можно использовать для детей – ибупрофен и парацетамол. Категорически нельзя использовать аспирин, или ацетилсалициловую кислоту. Современные исследования показывают, что может возникнуть такое страшное состояние, как синдром Рея. Это острое поражение печени по типу цирроза, с летальностью более 90%. Оно возникает тогда, когда на определенные структуры печени одновременно действуют вирус и аспирин. Аспирин и вирусные инфекции – несовместимы. При гриппе и ветряной оспе аспирин – это преступление.

О соплях и боли в горле

За последние три дня я получил свыше 200 писем с одним вопросом: “Почему написано, что при отсутствии соплей и даже небольшой боли в горле, надо срочно обращаться к врачу?” Сопли – это первый очевидный признак вирусной инфекции. А вирусные инфекции лечатся как-нибудь? Никак. Они проходят сами. Если же у вас болит горло, а соплей нет – это, с вероятностью по меньшей мере 50%, ангина, острая бактериальная инфекция, требующая немедленного включения антибактериальных препаратов. Если горло болит и вы шмыгаете носом, – пусть болит. Если горло болит, а вы носом не шмыгаете, – пусть доктор туда заглянет и убедиться, что это не вирусный фарингит, а ангина, или наоборот. В этом случае медлить с лечением очень опасно.

Антибиотики и вирус

Сплошь и рядом при вирусной инфекции назначают антибиотики. Это не просто – нельзя, это противопоказано. Дело в том, что любой врач знает: вирусная инфекция может осложниться бактериальной пневмонией, и тогда его обвинят в том, что он якобы не вовремя назначил лечение.

Аскорбина хватает в картошке

Масштабные исследования по эффективности употребления аскорбиновой кислоты были проведены в Австралии. Было доказано, что у взрослых аскорбиновая кислота сокращает сроки болезни в среднем на 12 часов. Если эффективность и есть, то крайне незначительная. Украина – это не та страна, где есть дефицит витамина С. Все-таки у нас картошка главная еда, а в ней этого витамина достаточно.

Мировая медицина не признает отхаркивающих средств

У меня стоит в кабинете четырехтомник американской фармакологии. В нем нет такого слова отхаркивающие средства. Я начал искать – вообще нет. А в американском учебнике педиатрии написано – эффективность отхаркивающих средств в сравнении с обильным питьем – не доказана.

Чеснок держит людей на расстоянии друг от друга

Как врач не могу сказать, что чеснок помогает. Хотя когда от тебя шарахаются люди – это резко уменьшает вероятность подхватить вирус.

Я еще не видел людей, которые могли бы мне точно сказать, что, например, в этом классе 30 человек не ели чеснок, а Вася ел, и Вася не заболел, а остальные заболели. Если в классе кто-то заболевает – то заболевают все: и кто ест чеснок, и кто не ест, и кто ест хрен и редьку.

Накануне отъезда из Харькова у меня был ребенок, которого еле спасли, потому что бабушка закормила его редькой, и у него во сне началась рвота с ожогом дыхательных путей. Любовь к ребенку проявляется в том, чтобы тепло его одеть, увлажнить и проветрить спальню, а не чтобы в замкнутой теплой комнате, где дышать и так нечем, еще и чесноком воняло. Принято – если сильно воняет, значит, мы сделали все, что могли.

Что такое гриппозная пневмония

Смертельная геморрагическая пневмония (гриппозная) развивается в считанные сутки, часы: два-три дня – и человек погибает. А нам сообщают, что люди поздно обращаются за медицинской помощью – на 5–7-й день.

Боюсь, что в Харькове столкнусь с теми же проблемами, с которыми столкнулись мои коллеги в Тернополе, Ужгороде, Львове. Мне нужна информация… Я хочу, чтобы мы знали, что из всех умерших столько-то занимались самолечением и принимали такие-то препараты, что при поступлении в стационар им были назначены такие-то антибиотики, которые оказались неэффективными, из заболевших столько-то курили и т.д… Чтобы я или кто-то в Минздраве проанализировал факторы риска и чтобы мы знали, что нельзя на догоспитальном этапе жрать бисептол или что-то еще…

Медицина, к сожалению, – вторая по точности наука после богословия. В нашей стране ни один работник бюджетной организации не может озвучить мнение, отличное от мнения его непосредственного руководителя. И так эта цепочка тянется от врача до министра. А наверху тоже не знают, что происходит. Побывали у нас эксперты ВОЗ, уехали и сказали напоследок: подождите, мы вам потом расскажем, что это было. Даже они не могут сформулировать ответ. Вот все и молчат. А поскольку у меня нет непосредственного начальника, то я открыл рот.

Как уменьшить вероятность заболевания

Существует два пути: не встретиться с вирусом (ограничить контакты с людьми) и вакцинация. Других способов не существует.

Встреча с вирусом – это лотерея. Как уменьшить вероятность того, что встреча с вирусом приведет к болезни? Это определяется двумя факторами. Первый – инфицирующая доза. Чтобы болезнь возникла, в наши дыхательные пути должно попасть строго определенное количество вирусов. Оно для каждого человека разное. Как можно разбавить вирус во вдыхаемом воздухе? Пуская воздух, где нет вирусов. Надо проветривать помещение. Спокойно дышать свежим воздухом. Когда вы хором поете песни – вы вентилируете легкие. Но когда вы молча прощаетесь с жизнью – это неправильно.

Городской транспорт... Автобус приехал на конечную остановку – концентрация вирусов в его салоне сумасшедшая. Нужно просто открыть все двери и пять 5 минут постоять, чтобы его “просквозило”. Это стоит ноль денег. Но никто в этой стране, ни один эпидемиолог, ни одна санстанция не дала эту рекомендацию.

Почему детский сад в своей массе убивает здоровье наших детей? Почему абсолютно здоровые дети с началом посещения детсада не вылазят из болезней? В стране, где нет средств, где экономят каждый кубометр газа, в детских садах 28 градусов, и нечем дышать. А когда в одном саду не затопили вовремя – это показывают по всем телеканалам. В детсаду невозможно открыть форточку, потому что обязательно найдется клуша, которая откроет рот с криком: “Моя маша простудится!” И поэтому 28 сопливых детей ползают по ковру в сухом теплом, непроветренном помещении.

Если вы захотите завести себе ящерицу или жабу, вы купите гидрометр, потому что если влажность будет меньше нормы –жаба погибнет. А если вы хотите завести себе ребенка, то вообще не имеете понятия, что такое гидрометр и где он продается. Сейчас все пойдут по зоомагазинам скупать гидрометры, а закончится тем, что у меня в блоге в комментариях напишут, что Комаровского купили производители гидрометров. И так всю жизнь… У нас вообще говорить нельзя. Мне уже написали, что я продался производителю «Тамифлю» (Швейцария), и теперь я с утра до ночи буду кататься на лыжах в Альпах.

Записала Анна Ященко