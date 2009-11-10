После выхода на пенсию люди лучше спят

Выход на пенсию сопровождается резким снижением распространённости расстройств сна. Общее улучшение качества сна может быть связано с прекращением воздействия рабочего стресса, а не с фактическими преимуществами для здоровья наступления пенсионного периода, считают специалисты.

Терапевты проследили качество сна среди свыше 14 тыс. человек. Исследование Университета Турку показало, что вероятность нарушений сна в течение 7 лет после выхода на пенсию на 26% ниже. В большей степени лучше спят в первые годы пенсии мужчины, чем женщины, а также люди, занимавшие ответственные должности или работавшие в ночную смену. Тем не менее финские медики отметили, что в странах, не гарантирующих финансовую безопасность людям нетрудоспособного возраста, выход на пенсию может сопровождаться наоборот серьёзными нервными переживаниями и тревожным сном.

Кроме того врачи зафиксировали медленно растущую распространённость нарушений сна с возрастом, которые часто можно наблюдать как до, так и после пенсии. С первого по седьмой год после выхода на пенсию сфера действия расстройств сна повысилась с 17,8 до 19,7 процентов, но по-прежнему оставалась намного ниже, чем в любой момент до наступления пенсионного возраста. Люди, досрочно ставшие пенсионерами из-за плохого самочувствия или инвалидности, испытывали 46-процентный риск нарушенного режима сна, добавляют исследователи.

news-health.ru