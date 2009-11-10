Медики Волынской инфекционной больницы провели пикет

Медики Волынской областной инфекционной больницы провели пикет против приватизации части медицинского учреждения под частную клинику пластической хирургии.

Как передает корреспондент УНИАН, врачи пикетировали перед приездом в больницу премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Пикетчики держали плакаты с надписями: «Не забирайте у Волыни больницу!», «Юлия Владимировна, остановите Грицюка!». Однако, как рассказали сами пикетчики, они так и не дождались встречи с премьером - к ним подошли мужчины в гражданском и попросили уйти. Однако медики заверили, что и в дальнейшем будут противостоять попыткам приватизации самого большого инфекционного учреждения области.

Как сообщалось, вопрос приватизации части помещения областной инфекционной больницы выносился председателем облсовета Анатолием ГРИЦЮКОМ на рассмотрение сессии облсовета на протяжении последних 5 сессионных заседаний. Однако этот вопрос постоянно блокируют депутаты фракции «Наша Украина» и депутатской группы «Единый Центр».