В Киеве нет оснований для введения карантинного режима.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА.

«Речь не идет о введении карантинного режима. Уже сегодня можно констатировать улучшение ситуации. В частности, в Киеве сегодня зарегистрировано в два раза меньше больных ОРВИ и гриппом», - говорится в заявлении.

В пресс-службе напомнили, что на заседании Государственной чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии 7 ноября принято решение о введении усиленных противоэпидемических мероприятий во всех регионах, в том числе и в Киеве, где количество больных гриппом и ОРВИ приблизилось или превысило эпидемический порог. В частности, речь идет об ограничении массовых собраний.

Как сообщал УНИАН, мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ настаивает на введении в Киеве карантинного режима в связи с эпидемией гриппа.

Свою позицию Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ объяснил, в частности, тем, что в Киеве - огромное количество приезжих, в том числе из западных регионов. По его словам, ему непонятна причина отказа Главного государственного санитарного врача Украины ввести карантинный режим, в связи с чем Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что киевская власть намерена продолжать отстаивать свою позицию.