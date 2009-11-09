На Кировоградщине заболели гриппом и ОРВИ почти 13 тыс. человек

С начала объявления эпидемии в Кировоградской области гриппом и острыми респираторными инфекциями заболели почти 13 тысяч человек, смертельных случаев не зафиксировано.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил главный государственный санитарный врач областной санэпидемстанции Федор ЧЕРНЫЙ.

По его словам, всего за это время были госпитализированы 838 больных.

Самый «тяжелый случай был зафиксирован в Светловодске, где пришлось применять интенсивную терапию», - сообщил главный санврач области.

Ф.ЧЕРНЫЙ также отметил, что за период с 16.00 8 ноября по 09.00 9 ноября в области обратились с помощью 158 человек, которым поставили диагнозы грипп и ОРВИ.

«Сегодня можно говорить об уменьшении количества заболеваний. На прошлой неделе были дни, когда медики регистрировали до двух тысяч больных», - отметил Ф.ЧЕРНЫЙ.

Он сообщил, что в области уже изготовлено и распространено 42 тыс. повязок из марли. «До конца недели ожидается пошить 241 тыс. марлевых средств защиты, а всего планируется изготовить 467 тыс. масок», - отметил Ф.ЧЕРНЫЙ.