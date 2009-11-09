Более 80% немцев отказываются делать прививки от гриппа A /H1N1

Из-за сомнений в качестве вакцины "Пандемрикс" /Pandemrix/ производства британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline /GSK/, применяемой в ходе самой массовой в истории ФРГ вакцинации населения, это мероприятие для защиты граждан от вируса нового гриппа A /H1N1/ не вызвало бума в стране. Говоря о степени надежности препарата, вице-президент Федеральной врачебной палаты Франк Ульрих Монтгомери заметил: "Не хочу нагнетать страх, но тот факт, что не все компоненты вакцины были протестированы, вызывает обеспокоенность". Эти слова именитого ученого насторожили многих немцев.

Несмотря на рост числа инфицированных, более 80 проц бюргеров в ходе опросов заявили о своем нежелании прививаться. Согласно опросу, проведенному в канун вакцинации демоскопическим институтом "Эмнид", за прививкой намерены обратиться лишь 13 проц респондентов. Почти две трети респондентов заявили, что не будут делать прививку от нового гриппа "ни при каких обстоятельствах".

Некоторые в Германии не считают свиной грипп опасным. Известные вирусологи советуют пациентам взвесить все "за" и "против", прежде чем идти на прививку. По мнению руководителя отдела здравоохранения Бременского сената Маттиаса Груля, которое он изложил немецкому еженедельнику "Шпигель", без прививок можно вполне обойтись. "Если заболевание и впредь будет протекать в легкой форме, то необходимости в массовой вакцинации нет", - полагает он.

А немецкий филиал международной негосударственной и некоммерческой организации "Транспаренси Интернэшнл" считает, что фармацевтическая промышленность использует пандемию свиного гриппа для получения сверхприбылей. Об этом завила член правления филиала Ангела Шпельсберг. Она усматривает определенную взаимосвязь между распространением панических сообщений о сверхопасности нового гриппа и надеждами фармацевтической промышленности на получение миллиардной прибыли. В этой связи Шпельсберг призвала СМИ воздержаться от нагнетания панических настроений в обществе.

Массовая вакцинация населения выгодна лишь фармацевтическим концернам, утверждает руководитель немецкого медицинского портала "Арцнай-телеграмм" врач и издатель одноименного журнала Вольфганг Беккер-Брюзер. Вакцина не прошла в полном объеме тесты на безопасность, сказал он еженедельнику "Шпигель", назвав проходящую в ФРГ вакцинацию "массовым опытом над населением Германии".

В свою очередь страховые компании и кассы обязательного медицинского страхования уже заговорили о перспективе повышения размеров взносов для застрахованных лиц. По мнению страховщиков, расходы на прививки составят от 600 млн до 1 млрд евро. Стоимость одной инъекции - около 14 евро. Согласно договоренности правительства с медицинскими кассами, последние оплатят вакцинацию 50 проц своих клиентов. Средства для вакцинации остальных застрахованных государством пациентов будут выделены из федерального и земельных бюджетов.

В связи с массовым отказом немцев от вакцинации министр здравоохранения ФРГ Улла Шмидт заявила о готовности Германии "поделиться с другими европейскими странами невостребованными запасами вакцины".

При этом медики напоминают, что новый грипп является смертельно опасным заболеванием. Руководитель Института имени Пауля Эрлиха Йоханнес Левер сообщил, что каждую неделю число новых больных увеличивается на 2,5 тыс человек. Он выразил опасения, что число заболеваний в странах ЕС зимой может значительно возрасти. Может также резко вырасти число летальных исходов. Предположительно с середины ноября возможность привиться от свиного гриппа получит каждый желающий житель Германии.

ami-tass.ru